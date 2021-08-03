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Varto'da babasının selden kurtardığı Merve: Beni suyun içinden çekip çıkardı

DHA

Varto'da babasının selden kurtardığı Merve: Beni suyun içinden çekip çıkardı


Fatih ÇELİK/ VARTO(Muş), (DHA)MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde önceki gün sel sularına kapılan ve babası tarafından kurtarılan Merve Akbingöl (17), hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Akbingöl, "Hayatımı babama borçluyum. Beni suyun için çekip çıkardı" dedi.
Varto ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane ve 850 nüfuslu Haksever köyünde önceki gün etkili olan yağmur kısa sürede sele dönüştü. Yağmurla birlikte köy merkezinden geçen dere taştı. Sele neden olan taşkın köyün alt kısmında bulunan bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Köyde yaşayan Merve Akbingöl de danayı kurtarmak isterken sele kapıldı. Faik Akbingöl kızı Merve'yi son anda kurtardı. Kolu kırılan Merve Akbingöl Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırılan kolu alçıya alınan ve bugün taburcu edilen Akbingöl şunları söyledi:
"Selin olduğu anda dışarıdaydım. Evlerimiz arasından su hızla akiyordu. Danamız suya kapıldı. Danayı kurtarmaya çalışırken ben de sele kapıldım. Bağırarak yardım istedim. Ben biraz gittikten sonra taşın üstüne düştüm. Kolum çok ağrıdı. Sel beni sürükleyip tel örgüsüne yapıştırdı. Babam geldi beni sudan kurtardı. Danayı ise sel alıp götürdü. Çok şükür iyiyim. Kırılan kolum alçıya alındı. Bugün taburcu edildim. Hayatımı babama borçluyum."FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK
2021-08-03 12:49:18

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