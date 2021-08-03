Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Muş’ta ziyarete açıldı.

Merkez Atatürk Bulvarı Orman İşletme Müdürlüğü karşısında konuşlanan dijital tırda gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırının, Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel ve bilimsel teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlatan bir tır olduğunu söyledi. 19 Şubat’ta Edirne’den yola çıkan tırın 36 Ağustos tarihleri arasında Muş’ta tüm ziyaretçilere açık olacağını kaydeden Küçükece, “Dijital tırımızın içerisinde harekete duyarlı ekranlar, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyimimiz bulunmaktadır. Özel olarak harekete duyarlı ekranımızda ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçilerimizin hareketlerini algılayarak milli gururumuz olan Bayraktar SİHA’mızı kullanma deneyimi yaşıyoruz. Yeşil perdemizde ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde ziyaretçilerimizin fotoğrafları çekiliyor, çekilen fotoğraflarla da SİHA Bayraktarımız veya 15 Temmuz’la ilgili bir hatıra fotoğrafını vatandaşlarımızın kendi eposta adreslerine gönderiyoruz. 3 boyutlu sanal kutu deneyimimizde ise izleyicilere şu an için 15 Temmuz’la ilgili kısa bir hologram gösterisi sunulmaktadır. İlk açılış günü olmasına rağmen şu ana kadar yoğun bir ziyaretçi akını başlamıştır. Tüm halkımızı buraya bekliyoruz” dedi.

Mobil İletişim Tırını deneyimleyen 8. sınıf öğrencisi İbrahim Altın ise Muş’a gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tırını ziyarete geldiklerini ifade etti. Güzel oyunlar oynayarak zaman geçirdiklerini anlatan Altın, “İlk olarak 15 Temmuz hologram sunumunu izledik. İHA’larla ilgili uçak oyunu vardı onu oynayarak heyecan yaşadık. Fotoğrafımızı çekip sertifikamızın email adresimize gönderileceğini söylediler. Eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu bizim için” diye konuştu.

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