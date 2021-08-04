Eski belediye başkanı kazada yaşamını yitirdi

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– Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesinin eski başkanı Tevfik Bülbül, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, bu sabah MalazgirtErzurum Karaçoban yolunda meydana geldi. Adem Bülbül yönetimindeki aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu eski belediye başkanı Tevfik Bülbül olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan eşi, oğlu ve kızı yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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