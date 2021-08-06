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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta köy çocuklarının "Köyvivor" heyecanı

İHA

Muş'ta köy çocuklarının "Köyvivor" heyecanı

Muş’ta kırsal kesimde yaşayan çocuklar, Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Köyvivor” parkurunda kıyasıya yarışarak eğlenceli vakit geçirdi.
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü ekipleri, kırsal kesimdeki çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Gençlik Merkezi’ne gelemeyen çocukların ayağına hizmet götüren gençlik liderleri, onlar için köy köy dolaşıyor. Merkeze 30 kilometre mesafedeki Kardeşler köyü ilkokulu idaresinin talebi üzerine okula gelen ekip, bahçede çocuklar için “Köyvivor” parkuru kurdu. Liderler, oluşturulan parkurla ilgili çocuklara bilgi vererek, onların kıyasıya mücadele etmesi ve eğlenmesini sağladı.
“Kucak dolusu kahkahalar atabildiğimiz bir gün yaşadık”
Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardeşler köyü okul müdiresi Tuba Harmankaya, Gençlik Merkezi’nin Köyvivor proje sürecini duyduğunu ve bu süreçle ilgili talepte bulunduğunu söyledi.
Öğrencilerle beraber eğlenceli, dolu dolu, fiziksel etkinliklerin olduğu bir gün yaşadıklarını ifade eden Harmankaya, “Öğrencilerim bu etkinliklerle olağanüstü mutlu oldular. Köy çocuklarının özellikle fiziksel etkinliklere katılarak deneyimlerinin artırılması gerekiyor. Onların mutlulukları için çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde öğrenciler ve çocuklar özellikle sosyalduygusal açıdan çok yalnız kaldılar. Çocukların bu duygusal boşluklarını doldurma adına hem birbirleriyle grup olma bilincini yaşayabildikleri hem de kucak dolusu kahkahalar atabildikleri bir gün yaşadık” dedi.
“Televizyonda gördükleri ve ulaşamadıkları birçok etkinliği çocukların ayağına getiriyoruz”
Gençlik liderlerinden Feridun Çakı da, ilçe ve kırsal kesimde bulunan köylerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydederek, “Bu etkinlikler neticesinde oradaki kardeşlerimizin gönüllerine dokunuyoruz. Televizyonda gördükleri ve ulaşamadıkları birçok etkinliği onların ayağına getiriyoruz. Onlar mutlu oluyor, bizde mutlu oluyoruz. Şu anda da Muş merkeze bağlı Kardeşler köyündeyiz. Bu sezon 3. Köyvivor yarışmamız. Çocuklar çeşitli parkurlarda yarışıyor. Çocukların gönlüne dokunmak bizi de mutlu ediyor. Onların sevincini bizde bir nevi yüreğimizde hissediyoruz. Umarım yeni sezonlarda, yeni yıllarda bu güzellikler devam eder” ifadelerini kullandı.
“Kıyasıya mücadele ettik, çok eğlendik”
3. sınıf öğrencisi Hiranur Tutuk ise “bugün ablalar, ağabeyler geldi ve bize Köyvivor adlı bir oyun düzenledi. Çok sevindik. Bizim takımın kazanacağını biliyorduk. Kıyasıya mücadele ettik, çok eğlendik” diye konuştu.

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