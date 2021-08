Fil hastası Ayşe'nin ayakkabı ve çorap giyme hayali

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, 21 yıl önce fil hastalığına yakalanan 2 çocuk annesi Ayşe Bolat evden çıkamaza duruma geldi. Ayakkabı ve çorap giyme hayaliyle yaşayan Bolat, bir an önce tedavi olup çocuklarıyla dışarıda vakit geçirmek istiyor.

Merkez Kale Mahallesi´nde oturan Ayşe Bolat (41), fil hastalığı nedeniyle evinden çıkamaz duruma geldi. 20 yaşında yolda yürürken düşmesi sonucu beyaz kan damarlarında tıkanıklıklar başlayan Bolat, hastalığıyla 21 yıldır büyük bir mücadele veriyor. Gün geçtikçe durumu daha da kötüye giden Bolat, evinin balkonundan sadece gün yüzü görebiliyor. Hastalığı nedeniyle evine hapsolmuş bir şekilde yaşam süren Bolat, 50 kilogram ağırlığındaki sağ ayağıyla, adım atamaz hale gelmiş durumda. 21 yıldır ayakkabı ve çorap giyemeyen Bolat, bir an önce tedavi olup, ailesi ile birlikte dışarı da vakit geçirmek istiyor.

'BACAĞIMDAKİ AĞIRLIK ÇOK BÜYÜK'

Henüz genç kızken fil hastalığının başladığını belirten Bolat, "Bacağımdaki ağırlık çok büyük. 21 yıldır ayakkabı giyemiyorum. Tedavi için Ankara'ya gittim ama koronavirüs nedeniyle başlamadan bitirmek zorunda kaldım. Tedavi olmak istiyorum. Eşim ve çocuklarımla daha güzel vakit geçirmek istiyorum. Onlarla birlikte dışarı çıkmak istiyorum. Kış mevsiminde çocuklarımın en büyük isteği olan kar topu oyununu oynamak istiyorum. Ama ben bu halde dışarı çıkamıyorum. Çocuklarımı parka bile götüremiyorum. Evden dışarı çıkmak, ayakkabı giyebilmek istiyorum. Devlet büyüklerimizden, hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

'GÜN GEÇTİKÇE ADIM ATAMAZ HALE GELİYOR'

Eşinin hastalığının gün geçtikçe daha da ilerleyip, kötüye gittiğini söyleyen ve bir erkek kuaföründe çalışan Osman Bolat (43) ise, "Sesimizi duyabilecek herkesten yardım ve destek bekliyorum. Bu duruma benim gerçekten gücüm yok. Devletimiz tedavisini yaptırıyor ama gideceğimiz şehirde su içecek paramız yok. Eşimin bu hali onun kadar bizleri de yıpratıyor. Ayağı her geçen gün işiyor. Eşimi dışarıya çıkardığım zaman, insanların o bakışları çok rahatsız ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-08-08 10:48:11



