Muş’ta uyuşturucu ve sahte döviz operasyonu

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Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile sahte döviz ele geçirildi.

Muş valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda, 8 Ağustos 2021 tarihinde yakalanan bir şahsın üzerinden 30,85 gram metamfetamin, 8,40 gram sentetik bonzai maddesi ile 59 adet ellilik banknotlar halinde 2 bin 950 Dolar sahte para ele geçirildiği kaydedildi.

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