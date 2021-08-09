Muş’ta aşı çadırında yoğunluk Muş’ta kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçiş için aşı seferberliği

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüsle mücadele kapsamında kurulan aşı çadırına vatandaşlar adeta akın etti.

Muş Valiliği önünde vatandaşların korona virüs aşılarını yaptırması için kurulan aşı çadırında yoğunluk yaşanıyor. En düşük aşılama oranına sahip iller arasında çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride bulunan Muş’ta, yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçmek için yoğun çaba harcanıyor. Korona virüsle mücadele kapsamında hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, evlerde, köylerde, yaylalarda, tarlalarda ve çadır gibi birçok alanda aşı savaşı veren sağlık ekipleri, bağışıklığın artırılması için aralıksız çalışıyor. Bir, iki ve üçüncü doz aşılarını olmak için çadıra gelen vatandaşlar, ön kayıt işlemlerinin ardından sıra sorunu yaşamadan hizmet alıyor. Üçüncü doz korona virüs aşısını yapmak için çadıra geldiğini ifade eden vatandaşlardan Hakim Yılmaz, “Aşıya geldim. Yoğunluk var o yüzden sıramızı bekliyoruz. 3. aşı iyi diye aşımızı olacağız. Gençlerinde, herkesin de aşı olmasını istiyorum" dedi.

Tedirgin olduğu için bir türlü aşıya yanaşmadığını belirten vatandaşlardan Hamdullah Özcan da, “40 yaşındayım. Aşım gelmişti ama korktuğum için aşı olamadım. Ama şu anda o ön yargımı yıktıkları için gelip aşımı yaptım” ifadelerini kullandı.

2. doz aşı için geldiğini kaydeden vatandaşlardan Medeni Kurtoğlu ise “Birinci doz aşımı yaptım. İkinci doz için buradayım. Bütün ailem aşılarını oldu. Memnunuz aşıdan. Herkesin aşı yapmasını istiyoruz. Hastalığın ortadan kalkması için bu aşıyı yapıyoruz. Toplumsal bağışıklığın artması için aşıyı tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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