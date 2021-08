Varto'da 36 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Muhammed Sami MARAL-Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)MUŞ´un Varto ilçesinde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 4´ü kadın 36 güvenlik korucusu yemin töreninin ardından göreve başladı.

Varto İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ilk defa görev alacak 4´ü kadın, 36 güvenlik korucusu yemin edip görevlerine başladı. Varto İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı önünde düzenlenen yemin töreniyle, 36 güvenlik korucusu görevine başladı. Kadın güvenlik korucularının en ön safta yer aldığı törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Varto İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, kamu kurum amirleriyle siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan tören, güvenlik korucusu Özen Erkmen´in, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasıyla devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilen törende, güvenlik korucuları silah başında yemin etti.

'TERÖRDEN ARINDIRILAN MUŞ TURİZM CENNETİ OLACAK'

Türkiye genelinde terörle mücadelede çok önemli noktaya gelindiğini belirten Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Sayıları oldukça düştü ve 200 civarına kadar indi.Türkiye genelinde bölücü terör örgütü, artık kafalarını kendi sığındıklarından inlerinden çıkaramaz hale geldi. Muş kırsalında terör örgütü mensubu kalmadı ve hepsi temizlendi. Bunların uzantılarıyla ilgili de mücadelemiz devam ediyor. Varto´da 36 yiğit kardeşimiz, bunların 4 tanesi hanımefendi. Bizim güvenlik kuvvetlerimize dahil oldular. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Aslında bu aynı zamanda terör örgütüne ve terör sevicilere, her gün terörü övenlere Varto´dan çok kuvvetli bir mesajdır. Terör örgütüyle bağlantılı ve üye olan unsurlarla da mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir" diye konuştu.

Vali Gündüzöz, "Önümüzdeki günlerde bu hususta her türlü operasyonlar devam edecektir. Bu eylemler karşısında devletimiz gereğini yapmıştır. Bugün Varto, memleketimizin en huzurlu noktalarından biridir. İleride de burası bir turizm cenneti olacaktır. Buraya hafta sonları on binlerce insan gelecek" dedi.

Güvenlik korucusu görevine başlayan Özen Erkmen ise, "Varto ilçesinde güvenlik korucusu alımında ilk defa bayanlar da yer aldı. Biz 4 bayan arkadaş katıldık. Bu işe başladığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Bayanların ön planda olması özellikle Doğu bölgesinde tabi ki gurur vericidir. Söz verdiğimiz gibi görevimizi yerine getireceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral /Fatih Çelik

