Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz, gözaltına alındı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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MUŞ, (DHA)MUŞ'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, polis tarafından terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Nergiz´in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-08-11 12:13:18



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