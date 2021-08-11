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Evlat nöbetindeki anneler: “PKK hem ormanlarımızı hem de yüreğimizi yaktı” Evlat nöbetindeki aileler HDP Muş İl Eş Başkanının gözaltına alınmasını sevinçle karşıladı

İHA

Evlat nöbetindeki anneler: “PKK hem ormanlarımızı hem de yüreğimizi yaktı” Evlat nöbetindeki aileler HDP Muş İl Eş Başkanının gözaltına alınmasını sevinçle karşıladı

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak evlat nöbetini sürdüren aileler, HDP İl Eş Başkanının gözaltına alınmasını sevinçle karşıladı.
Kentte annelerin evlat nöbeti aylardır devam ediyor. HDP İl Başkanlığı önünde bekleyişlerini sürdüren aileler, çocuklarının kaçırılmasını protesto etti. Ellerine dövizler alan aileler; "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi. Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan 65 yaşındaki anne Gülbahar Teker, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın ormanları yakmasıyla ciğerinde yangın oluştuğunu söyledi. Nöbete devam ettiğini belirten Teker, “çocuklar gelene kadar nöbete devam edeceğim. HDP, PKK bizden ne istiyor? Biz de Kürt’üz, HDP neden bir günden bir güne gelip bizi sormuyor?” dedi.

“HDP İl Eş Başkanının gözaltına alınması ciğerimi rahatlattı”
HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz’in gözaltına alınmasından dolayı yüreğinin ferahladığını kaydeden Teker, “Bugün HDP Muş İl Eş Başkanın gözaltına alınmasıyla ciğerim ferahladı. Allah’a şükürler olsun" dedi.

“HDP ve PKK nasıl bizim ciğerimizi yaktıysa Allah’ta onların ciğerini yaksın”
Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan da, bugün mutlu bir haber aldıklarını anlatarak, “HDP İl Eş Başkanını gözaltına aldılar. Eş başkanları inşallah hiç bırakılmaz. Batıda ormanlarımızı yakıyorlar, burada da çocuklarımızı kaçırıyorlar. Ormandan, çocuklardan ne istiyorlar? HDP ve PKK nasıl bizim ciğerimizi yandırdıysa Allah’ta onların ciğerini yaksın. HDP kapatılsa iyi olur. Teker teker hepsi içeri alınsa daha güzel olur. Onların çocukları Avrupa’da okuyor, bizim çocuklarımızı da HDP PKK’ya veriyor. Eyleme devam ediyorum. Çocuğuma sesleniyorum; sesimi duyuyorsan gel oğlum. Gel Ermenilerin içinde kalma. Gel Türk bayrağına, polise, askere teslim ol” diye konuştu.

“Çocuklarımızı kaçırdılar, ormanlarımızı yaktılar, ciğerimizi yaktılar”
Annelerden Şahinaz Özcan ise aylardır Muş’ta eylem yaptığını anımsatarak şöyle konuştu:
“Daha önce Diyarbakır’da eylem yapıyordum. Artık Muş’ta eylemimizi yapıyoruz. Çocuklar gelene kadar eyleme devam edeceğim. Çocuklarımızı kaçırdılar, ormanlarımızı yaktılar, ciğerimizi yaktılar. Çocuklarımızı bize menfaat sağlasın diye yetiştiriyoruz ama HDP ve PKK alıp dağa götürüyor. 5 yıldır çocuğumdan hiçbir haber alamıyorum. Sağ mı, değil mi bilmiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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