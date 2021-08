MŞÜ Rektörü Polat’tan öğrencilere ‘aşı olun’ çağrısı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, 20212022 eğitimöğretim yılında yüz yüze eğitim görecek öğrencilerin korona virüs aşılarını yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu.

MŞÜ’nün açılmasına sayılı günler kala MŞÜ Rektörü Polat, toplumsal bağışıklığın artırılması için öğrencilerin aşı olarak okula gelmelerini istedi. Muş’un adının aşılama oranında en düşük iller arasında yer almasından son derece rahatsızlık duyduğunu ifade eden Polat, üniversite olarak hem kendi öğrencilerine hem de personellerine bu konuda bilinç aşılamaya çalıştıklarını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğüyle imzaladıkları protokol çerçevesinde bütün akademik ve idari birimlerin aşılamadan geçtiğini kaydeden Rektör Polat, burada zorunlu bir şeyin olmadığını, gönüllük esasına dayalı olarak aşılamaların yapıldığını ifade etti.

“Öğrencilerin hem bir ağabeyi hem de rektörü olarak istirham ediyorum lütfen aşılarınızı olun”

Öğrencilere seslenerek uzaktan eğitimöğretim konusunda yaşanan sıkıntıları hatırlatan Rektör Polat, “Hem bir veli olarak hem de bir rektör olarak bunun ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu bizzat kendim yaşıyorum. Burada binalarımız öksüz gibi, yetim gibi. Onlara her baktığımızda inanılmaz derecede üzülüyoruz. O yüzden öğrenci kardeşlerimizin sesleriyle, gülüşleriyle, burada varlıklarıyla bizim fiziki mekanlarımız şenlensin istiyoruz. O sebeple öğrenci kardeşlerimizden hem bir ağabeyleri hem de rektör hocaları olarak istirham ediyorum lütfen aşılarını olsunlar. Öğrenci kardeşlerimizden hassasiyet bekliyorum. Eylül ayında okulumuz açıldığı zaman bütün öğrencilerimizin buraya aşılanmış olarak gelmesini istiyorum. Ben 3 aşımı da yaptırdım. Ailemizin tamamı aşı oldu. Dolayısıyla kendim için, evlatlarım için istemediğim hiçbir şeyi öğrenci kardeşlerim için istemem” dedi.



“Dinen bir vebal olduğunu, sorumluluk olduğunu düşünüyorum”

“Muşlu hemşehrilerimizden, vatandaşlarımızdan özellikle bir ilahiyat fakültesi hocası olarak, tefsir hocası olarak ilme hürmet etmenin, ilim adamına hürmet etmenin, bilim adamının rehberliğinde hareket etmenin dinen bir vebal olduğunu, sorumluluk olduğunu düşünüyorum” diyen Rektör Polat, alınan kararın sadece bir doktor kararından ibaret olmadığını, bilim heyetinin tavsiyeleri doğrultusunda aşıların yapıldığını vurguladı.

Bilim heyetinin yönlendirmesi ve tavsiyesinin dikkate alınmadığı zaman burada dinen de bir vebal ortaya çıktığını anlatan Rektör Polat, “Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu yönde açıklamaları oldu, ilahiyat alanında sözü dinlenen büyük hocalarımızın da bu konularda açıklamaları oldu. Ben bunun da mutlaka halkımız tarafından dikkate alınmasını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Doktorlara güvenmek ve itimat etmek zorundayız”

Her işin uzmanına danışılması gerektiğini ve bu noktada da doktorlara güvenilmesi gerektiğini aktaran Polat, “Örneğin bir ev alacağımız zaman bir emlak uzmanına danışırız, bir araba alacağımız zaman gideriz bir galericiye danışırız, dolayısıyla sağlıkla ilgili bir konuda da danışacağımız zaman biz gidip bunu doktorlara danışırız ve onlara güvenmek zorundayız, itimat etmek zorundayız. Ne yazık ki sosyal medya da o kadar kötü paylaşımlar görüyoruz ki aşıyla ilgili, işte ‘aşı olan çocuk sahibi olamayacakmış, aşı olan kalp krizi geçiriyormuş’ gibi. Peki aşı olmayanları dikkate aldığınız da neler oluyor? Belki aşı olanlarda diyelim ki bir milyondayken bir ihtimalken bu, aşı olmayanlarda belki binde bir ihtimal. Belki yüzde bir ihtimal. Yani buradaki risk çok çok daha fazla. Elbette ki aşının çeşitli yan etkileri olabilir ama aşı olmadığınız zaman karşı karşıya kalacağınız riskleri göz önüne aldığınız zaman bunlar tolere edilebilir, kabul edilebilir şeylerdir. O yüzden bizler bilim adamlarına güvenmek zorundayız. Kalkıp burada farklı bir düşünce içerisine girmek, farklı tercihlerde bulunmak hem insanın kendisine olan saygısıyla bağdaşmaz hem de bu bir vebaldir” diye konuştu.



“İnsanları yanlış yönlendirmeyin, vebal altına girmeyin”

Aşı olmayan bazı vatandaşların toplumu yanlış yönlendirdiğine değinen Rektör Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben şundan çok rahatsız oluyorum. Kendisi aşı olmayan her hangi bir insanı anlarım. Ama başka insanları bu yönde yönlendirerek, zorlayarak, tabiri caizse risk alarak ‘yapmayın, etmeyin’ demesi bu da kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla ben burada bir ilim adamı hassasiyetiyle konuşuyorum. Lütfen insanları yanlış yönlendirmeyin, vebal altına girmeyin. Sizin kendi evladınızın başına gelmesini istemediğiniz hiçbir şeyi başkalarının evladına reva görmeyin. Ufak tefek sıkıntılar olsa da bu süreci el birliğiyle inşallah atlatacağımıza inanıyorum.”

