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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt ADEM’den yılsonu sergisi

İHA

Malazgirt ADEM’den yılsonu sergisi

– Muş’un Malazgirt ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından açılan yılsonu sergisi büyük ilgi gördü.
Serginin açılışını yapan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın sergiyi gezerek kursiyerleri tebrik etti.
Burada kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Kaymakam Demirer, " ADEM kursiyerlerimiz, çok güzel ve başarılı çalışmalar yapmışlar. Kursiyerlerimiz tarafından nakış, giyim ve tahta boyama branşlarında üretilen el sanatları, bugün burada sergilendi. Gerçekten birbirinden kıymetli emek harcanmış, ustalık nakşedilmiş eserleri hep beraber gezdik. Tabii bu kursun bir özelliği daha var. Burada eğitim alan kursiyerlerimiz buradan elde ettikleri etiğimler sayesinde kendi iş yerlerini açıp aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Onun için biz bu kursları çok takdir ediyoruz ve destekliyoruz" dedi.
Sergide konuşan Çiğdem Kılıç isimli usta öğretici ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Cumhurbaşkanımız sayesinde evlerimizde boş boş oturmaktan kurtulduk. Aile Destek Merkezilerinde yetiştirdiğimiz kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de evlerine ekmek götürebiliyorlar" ifadelerini kullandı.
ADEM Kurslarında eğitim gören Seyhan Çeliker isimli kursiyer de, “Bizler evlerimizde sıkılıyorduk. Aile Destek Merkezilerindeki bu kurslar sayesinde hem meslek öğreniyor hem de evlerimize ekmek götürebiliyoruz. Allah bu imkanı sağlayan herkesten razı olsun" diye konuştu.
Açılışa İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Mustafa Kara, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kamu kurum müdürleri ile kursiyerler katıldı.

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