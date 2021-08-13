40 yıldır demirlere şekil veriyor Bin 500 derecelik ocağın başında demir döverek dede ve babadan kalma asırlık mesleği sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 yıldır demirlere şekil veriyor Bin 500 derecelik ocağın başında demir döverek dede ve babadan kalma asırlık mesleği sürdürüyor

İHA

40 yıldır demirlere şekil veriyor Bin 500 derecelik ocağın başında demir döverek dede ve babadan kalma asırlık mesleği sürdürüyor

Muş’ta dede ve babadan kalma sıcak demir dövme zanaatını yürüten 62 yaşındaki Mustafa Şefik, 40 yıldır demirlere şekil vererek mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Kentte sanayi sitesindeki 80 metrekarelik tek göz dükkanında unutulmaya yüz tutmuş demir dövme işi yapan Şefik, bin 500 derece sıcaklıktaki ocağın başında demirlere şekil veriyor. Teknolojik aletlerin yanı sıra örs ve çekiç kullanmaya devam eden sıcak demir ustası Şefik, atadan kalma mesleğin yok olmasından endişe duyuyor.

“İşimi severek yapıyorum”
40 yıldan bu yana demircilik yaptığını anlatan Mustafa Şefik, bu işi daha önce 50 yıl dedesinin, 50 yıl da babasının yaptığını söyledi.
Bin 500 derece sıcaklığa ulaşan ocak başında zor şartlar altında çalıştığını ifade eden Şefik, “Dedem Orta Asya’dan buraya gelmiş. Kendim Azerbaycan uyrukluyum. İşimi severek yapıyorum. Ocağın içerisindeki ateş şu anda 1500 derece, dışarıdaki havada 40 derece sıcaklıkta. Buna rağmen durmadan çalışıyoruz. Gelen müşterinin ihtiyacına göre onların işlerini yapıp kendilerine veriyorum. 40 yıl önce bu sistem yoktu, körük vardı. Örs ve çekiçle gelen malzemeyi çekiçle şekillendirir, vatandaşa teslim ederdik. Çok zordu. Her seferinde 50100 kilogram demiri fırına atarak ısıtıyorum. Isınan malzemeleri pres yardımı ve çekiçle şekillendiriyorum. Burada balta, kazma, traktör bıçağı, kültivatör bıçağı, kürüm bıçağı gibi her türlü demire şekil veriyorum” dedi.

“Muş’ta bu işi yapan sadece iki usta varız”
Kentte sıcak demir dövme işini yapan sadece iki ustanın bulunduğunu kaydeden Şefik, “Bizden sonra bu işi yapacak adam yok. O da işin sonuna geldi, bende işin sonuna geldim. Mesleğimiz unutulmaya yüz tutmuş çünkü işçi gelmiyor, çalıştıramıyoruz. Eskisi gibi olmadığı için kimse çocuğunu göndermiyor. O yüzden işlerimizde bayağı aksama var” ifadelerini kullandı.

“Ocağımla artık kardeş gibi olmuşuz”
Sanayideki dükkanın 80 metrekare olduğunu aktaran Şefik, “40 yıldır demirlere şekil veriyorum. Vatandaşın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ocağı televizyonda gördüm ve kafama çizerek aynısı deneme yanılma yöntemiyle en sonunda yapmayı başardım. Ocağımla artık kardeş gibi olmuşuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak’tan Malazgirt ziyareti
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ...
Malazgirt ADEM’den yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Malazgirt ADEM’den yılsonu sergisi
MŞÜ Rektörü Polat’tan öğrencilere ‘aşı olun’ çağrısı
YEREL HABERLER MŞÜ Rektörü Polat’tan öğrencilere ‘aşı olun’ çağrısı
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor 
YEREL HABERLER Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne ...
Evlat nöbetindeki anneler: “PKK hem ormanlarımızı hem de yüreğimizi yaktı” Evlat nöbetindeki aileler HDP Muş İl Eş Başkanının gözaltına alınmasını sevinçle karşıladı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneler: “PKK hem ormanlarımızı hem ...
Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz, gözaltına alındı
HDP Muş il Eş Başkanı gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP Muş il Eş Başkanı gözaltına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.