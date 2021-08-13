40 yıldır demirlere şekil veriyor Bin 500 derecelik ocağın başında demir döverek dede ve babadan kalma asırlık mesleği sürdürüyor

Muş’ta dede ve babadan kalma sıcak demir dövme zanaatını yürüten 62 yaşındaki Mustafa Şefik, 40 yıldır demirlere şekil vererek mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kentte sanayi sitesindeki 80 metrekarelik tek göz dükkanında unutulmaya yüz tutmuş demir dövme işi yapan Şefik, bin 500 derece sıcaklıktaki ocağın başında demirlere şekil veriyor. Teknolojik aletlerin yanı sıra örs ve çekiç kullanmaya devam eden sıcak demir ustası Şefik, atadan kalma mesleğin yok olmasından endişe duyuyor.



“İşimi severek yapıyorum”

40 yıldan bu yana demircilik yaptığını anlatan Mustafa Şefik, bu işi daha önce 50 yıl dedesinin, 50 yıl da babasının yaptığını söyledi.

Bin 500 derece sıcaklığa ulaşan ocak başında zor şartlar altında çalıştığını ifade eden Şefik, “Dedem Orta Asya’dan buraya gelmiş. Kendim Azerbaycan uyrukluyum. İşimi severek yapıyorum. Ocağın içerisindeki ateş şu anda 1500 derece, dışarıdaki havada 40 derece sıcaklıkta. Buna rağmen durmadan çalışıyoruz. Gelen müşterinin ihtiyacına göre onların işlerini yapıp kendilerine veriyorum. 40 yıl önce bu sistem yoktu, körük vardı. Örs ve çekiçle gelen malzemeyi çekiçle şekillendirir, vatandaşa teslim ederdik. Çok zordu. Her seferinde 50100 kilogram demiri fırına atarak ısıtıyorum. Isınan malzemeleri pres yardımı ve çekiçle şekillendiriyorum. Burada balta, kazma, traktör bıçağı, kültivatör bıçağı, kürüm bıçağı gibi her türlü demire şekil veriyorum” dedi.



“Muş’ta bu işi yapan sadece iki usta varız”

Kentte sıcak demir dövme işini yapan sadece iki ustanın bulunduğunu kaydeden Şefik, “Bizden sonra bu işi yapacak adam yok. O da işin sonuna geldi, bende işin sonuna geldim. Mesleğimiz unutulmaya yüz tutmuş çünkü işçi gelmiyor, çalıştıramıyoruz. Eskisi gibi olmadığı için kimse çocuğunu göndermiyor. O yüzden işlerimizde bayağı aksama var” ifadelerini kullandı.



“Ocağımla artık kardeş gibi olmuşuz”

Sanayideki dükkanın 80 metrekare olduğunu aktaran Şefik, “40 yıldır demirlere şekil veriyorum. Vatandaşın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ocağı televizyonda gördüm ve kafama çizerek aynısı deneme yanılma yöntemiyle en sonunda yapmayı başardım. Ocağımla artık kardeş gibi olmuşuz” diye konuştu.

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