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Muş’ta “mavi” kategori için aşı seferberliği Kentin giriş ve çıkışlarında aşı uygulaması başlatıldı

İHA

Muş’ta “mavi” kategori için aşı seferberliği Kentin giriş ve çıkışlarında aşı uygulaması başlatıldı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüsle mücadele kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki polis kontrol noktalarında, aşı uygulaması başlattı.
En düşük aşılama oranına sahip iller arasında yer alan Muş’ta, mavi kategoriye geçiş için seferberlik başlatıldı. MuşBingöl ve MuşBitlis kara yolundaki polis uygulama noktalarında araçları tek tek durduran sağlık personelleri, sistem üzerinden vatandaşların aşı sorgulamalarını yapıyor. Sistemde aşısız görünen vatandaşlar, mobil ekip tarafından burada aşılanarak seyahatlerine devam ediyor.

“Adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız”
Çalışmalar katılarak destek olan İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamasında, uygulama sayesinde aşısız olan vatandaşların araçlarını park ederek hazırda bulunan sağlıkçılar tarafından aşılandığını ifade etti. Kentin üç noktasında yapılan uygulama ile amaçlarının kentin aşılama oranını yükseltmek olduğunu dile getiren Türkoğlu, “Bunun için adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Her yerde her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun emniyet ve jandarma personelimiz bizlere çok yardımcı olmakta. El birliğiyle bu aşılama oranını yükseltmek adına burada sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu noktalarımızda aşıya büyük bir rağbet var. Biran önce mavi kategoriye dönüp, çocuklarımıza ve insanımıza sağlıklı bir gelecek sunmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Aşılarımız son derece güvenlidir”
Yer yer aşılama faaliyeti yaparken çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını anlatan Dr. Türkoğlu, “Halkımızın yanlış bilgi sahibi olmaları veya yanlış yönlendirilmeleri sonucu kafalarında bir takım soru işaretleri olmakta. Bunların hiç biri gerçek değildir. Aşılarımız son derece güvenlidir ve deneyimli sağlık personelimiz tarafından aşılarımız yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal bağışıklık için aşılama çok önemli”
Muş’un girişinde sağlık ve polis ekipleri tarafından uygulama yapıldığını aktaran vatandaşlardan Suphi Karakaş ise “Güzel bir uygulama. Burada korona virüs aşısı uygulanıyor. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Kendim üç doz aşı oldum. Hane halkımızda bu aşılarını yaptırdılar. Gerçekten de toplumsal bağışıklık için aşılama çok önemli. Bu konu üzerinde titizlikle çalışıyorlar. Emeklerine, yüreklerine sağlık” diye konuştu.

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