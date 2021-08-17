Muş Ovasındaki kavunlar çevre illere gönderiliyor

Muş’ta çiftçiler tarafından ekilen kavunların ilk hasadı yapılarak çevre illere gönderiliyor.

Muş Ovasında kavun üretimi yapan çiftçiler, hasat için tarlaya indi. Yılın ilk hasadını almaya başlayan üreticiler, topladıkları kavunları Van, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve çevre illere gönderiyor. Karpuz üreticisi Ecevit Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 dönüme yakın alanda kavun ekimi yaptığını ve şu an ilk kırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaliteli kavun üretimi yaptıklarını ifade eden Uysal, “Kavunları buradan yakın illerimiz olan Van, Bingöl, Erzurum ve Iğdır bölgesine kadar gönderiyoruz küçük araçlarla. Büyük araçlarımızla da Ordu bölgesine kavun yolluyoruz. Toprağımız güçlü olduğu için ürünler tat bakımından güzel oluyor. Buradan yaklaşık 600700 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Sezonumuz bir ay daha devam edecek” dedi.

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