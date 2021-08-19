Depremin 55'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin 55'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

DHA

Depremin 55'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı


Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)MUŞ'un Varto ilçesinde 1966 yılında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 2 bin 394 kişi, depremin yıl dönümünde anıldı. Depremin unutulan bir gerçek olduğunu söyleyen Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan, "Deprem gerçeğini sık sık hatırlamamız lazım. Depremsiz yaşamak en büyük temennimiz. Ama bilinçli olmak zorundayız" dedi.
Varto´da 19 Ağustos 1966 yılında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 2 bin 394 kişi, depremin 55'inci yıl dönümünde Varto Dernekleri Federasyonu Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte anıldı. Federasyon Başkanı Mehmet Soydan, insanların deprem konusunda bilinçli olmaları gerektiğini söyledi. Depremde bin 747 kişinin de yaralandığını belirten Soydan, "Deprem unutulan bir gerçek. Bunu zaman zaman vatandaşlarımıza hatırlatmamız ve unutturmamız gerekiyor.19 Ağustos'ta yaşanan Varto depreminde ve diğer depremlerde yaşamını yitirenleri saygı ile anıyorum. İlçemizde, ilimizde, ülkemizde bir daha deprem yaşamamak en büyük temennimizdir" diye konuştu.
`DEPREM ÖLDÜRMEZ BİNA ÖLDÜRÜR´
Varto'nun Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu fay hattının kesiştiği noktada olması nedeniyle riskli bölgede bulunduğunu söyleyen Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Beyazgül, "Neredeyse insanlarımızın yüzde 90'ı deprem bölgesinde ikamet ediyor. Bu noktada deprem ile yaşama ve depreme karşı tedbir alma bilincini geliştirmek zorundayız. Yaşanacak olası depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının hazırlıklı olması lazım. Bu anlamda bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Bunun için hepimize düşen görevler var. Hedefimiz 'Deprem öldürmez, bina öldürür' sözünü aklımızdan çıkarmayarak hem kamu hem de özel sektör olarak yapacağımız tüm binaların kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Riski azaltabilirsek can kaybı ve maddi kayıpları engelleyebiliriz" dedi.
Varto depremini birebir yaşadığını anlatan İbrahim Aktaş ise, "Ben depremi birebir yaşayanlardan biriyim. Allah bir daha bize bu acıyı yaşatmasın, çok kötüydü. Varto ilçesinden Türkiye'nin her yerine yatılı okullara öğrenci gönderdiler. Yardımlar yapıldı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muş / Varto FATİH ÇELİK
2021-08-19 14:26:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Varto’da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı
YEREL HABERLER Varto’da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler ...
Dr. Dölek: “1966 depremini hatırlayan birçok insan hala aynı duygu yoğunluğunu yaşamakta”
YEREL HABERLER Dr. Dölek: “1966 depremini hatırlayan birçok insan ...
Muş’ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı
YEREL HABERLER Muş’ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru ...
Diyarbakır annelerinden Muşlu annelere destek Diyarbakırlı ve Muşlu aileler çocukları için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden Muşlu annelere ...
Muş´ta evlat nöbetindeki ailelere Diyarbakır'daki ailelerden destek
YEREL HABERLER Muş´ta evlat nöbetindeki ailelere Diyarbakır'daki ...
Muş Ovasındaki kavunlar çevre illere gönderiliyor
YEREL HABERLER Muş Ovasındaki kavunlar çevre illere gönderiliyor
Muş’ta çiftçilere devlet destekli koç dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Muş’ta çiftçilere devlet destekli koç dağıtımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.