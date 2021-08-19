Bulanık’ta KÖYDES seçimleri yapıldı

Muş’un Bulanık ilçesinde, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında encümen üyeliği seçimi yapıldı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 54 köy muhtarının oy kullandığı kurulda, üç il genel meclis üyesi ve 4 köy muhtarı yarıştı. Seçim sonunda AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir, DBP İl Genel Meclis Üyesi Asım Çetinkaya, Eskiyol Köyü Muhtarı Abdurrahman Sucu ve Okçular Köyü Muhtarı Kutbettin Sarıdağ KÖYDES meclis üyeliğine seçildi.

Seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulunan Kaymakam Mehmet İlidi, yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi. Bulanık ilçesinde yıllardır kangren haline gelen beş köyün içme suyunu çözdüklerini aktaran İlidi, “Adıvar köyü ile Yazbaşı ve Kılondor mezralarına su vermeye başladık. Devlet olarak en ücra bir yerde bile bir insanımız yaşıyorsa, ona su vermemiz gerekir. Sultanlı, Kotanlı ve Gündüz'lü köylerimizdeki su sorununu da Sayın Valimizin desteği ile çözdük” dedi.

2020 ve 2021 yılında köylerde yaklaşık 45 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi yaptıklarını belirten Kaymakam İlidi, “Köylerin hayat kalitelerini yükseltmek için gereken fiziki özveriyi gösteriyoruz. Köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirirken, muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler doğrultusunda öncelik sırasına göre hareket ettik. 2020 ve 2021 yıllında yaklaşık 35 milyon TL para harcadık. Bütün köylerimizde sanat yapılar yaptık. 2021 yılı içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak gerekli desteği ilçe Özel İdareden alıp kontrollü bir şekilde özellikle köy grup yollarına ağırlık vererek hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Aynı özveri ve çaba ile 2021 yılı içinde bütün köylerimiz için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.