Muş’ta sel ve erozyon oluşumuna kafes tel ve çuval set önlemi

Muş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi' kapsamında, sel ve erozyon riski oluşabilecek kırsal bölgelerde kafes tel eşik ve çuval set çalışması başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Muş Orman İşletme Müdürlüğü, olası sel ve doğal afetlerin önüne geçmek için merkeze 70 kilometre uzaklıktaki Yokuşbaşı, Mollakent ve Akçaarmut köylerine yakın dere yatağı ve kırsal bölgelerde hummalı çalışma yürütüyor. 450 hektar alanda çalışma başlatan Orman İşletme Müdürlüğü, 3 bin metrekare kafes tel eşik ve 1000 metreküp çuval set uygulamasıyla sel ve toprak kaymalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, mikro havza çalışması yapılan bölgelerin coğrafi açıdan erozyona açık alanlar olmasının burada yapılan çalışmaların önemini artırdığını söyledi.

Buradaki çalışmalarla vatandaşın hem can hem de mal varlığına gelebilecek zararları engellemeye çalıştıklarını ifade eden Çelik, “Tarlalara, hayvanlara, evlere gelebilecek zararları engellemek amacıyla kafes tel eşik ve çuval set çalışmaları yaparak buradaki sel ve erozyonları engellemeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere son zamanlarda ülkemizde yaşanılan sel felaketleri hepimizin içini acıtmış durumdadır. Bunları kendi bölgemizde yaşamamak amaçlı bu tür çalışmaları sürekli devam ettireceğiz. 3 bin metrekare kafes tel eşik imalatımız bulunmakta, bin metreküpte çuval set imalatımız bulunmakta. Bu tesislerin faydaları sel ve erozyonu engellemek, vatandaşlarımızın afetlerden zarar görmelerini bir nebze olsa engellemeye çalışmaktır. Çalışmalarımız Yokuşbaşı, Mollakent ve Akçaarmut köylerimizde yapılmaktadır” dedi.



“2013’ten bu yana Muş’a 32 milyon lira yatırım yaptık”

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, köylülere birçok imalatta yardımcı olduklarını kaydeden Çelik, “Yüzde 100 ve yüzde 80 hibeli çalışmalarımız bulunmakta. Orman Genel Müdürlüğü olarak birçok imalatta vatandaşlarımıza destek olmaktayız. Yine Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Muş için 2013 yılından beri yapılan toplam yatırımımız 32 milyon lira. 2021 yılında yapacağımız yatırım ise 10 milyon liradır. Bunların içerisinde erozyon kontrol çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları, rehabilitasyon çalışmaları gibi birçok çalışma yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Uzgörür Beldesi sakinlerinden Nazım Yakın ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından beldelerinin yakınına yapılan hizmetten dolayı yetkililere teşekkür ederek, “Ülkemizde görüldüğü gibi sel felaketi oluyor. Bu tür doğal afetlerin bölgemizde önlenmesi için devletimiz bu hizmeti bize yapıyor. Bulunduğumuz bölgede 78 köy var. Bu önlemin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Devletimizde bu hizmeti yaptı” diye konuştu.

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