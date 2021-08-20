Muş’ta vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Muş’taki bazı vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerleri değişti.
20 Ağustos 2021 tarih, 31574 sayı ve 2021/412 Resmi Gazete atama kararı ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Karara göre atamayla; Muş Vali Yardımcısı Kadir Duman; Şanlıurfa Birecik Kaymakamlığına, Muş Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel; Rize Çayeli Kaymakamlığına, Muş Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık; Muş Valiliği Hukuk Müşavirliğine, Muş Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın; Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine, Muş Hasköy Kaymakamı Murat Güneş; Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığına, Muş Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı; Nevşehir Valiliği Hukuk Müşavirliğine, Gümüşhane Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat; Muş Vali Yardımcılığına, Ordu Gürgentepe Kaymakamı Hasan Taş; Muş Vali Yardımcılığına, Bingöl Yedisu Kaymakamı Oğuzhan Ocak Korkut Kaymakamlığına, Ordu Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer Malazgirt Kaymakamlığına, Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer Kübra Demirer; Hasköy Kaymakamlığına, Tunceli Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder; Varto Kaymakamlığına atandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.