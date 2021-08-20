VEDAŞ’tan İHA’ya ziyaret

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürü Suat Coşar, İHA Muş bürosunu ziyaret etti.

Bir süre önce göreve başlayan VEDAŞ Muş il Müdürü Suat Coşar, kentteki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret etmeye devam ediyor. İHA Muş bürosuna beraberindeki Destek Hizmetler Müdürü Şenol Büte ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Ferhat Açıkses ile beraber ziyarette bulunan Coşar, İHA Muş Temsilcisi Uğur Ulu tarafından karşılandı. Burada VEDAŞ’ın saha çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Coşar, ekiplerin vatandaşa kesintisiz enerji akışı sağlamak için hummalı bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Muş’ta elektrik kesintilerinin minimize edildiğini belirten Coşar, kayıp kaçağın önüne geçmek için de var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

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