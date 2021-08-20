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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto’yu güzelleştirme derneği lokali açıldı

İHA

Varto’yu güzelleştirme derneği lokali açıldı

Muş’un Varto ilçesinde, Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği lokali düzenlenen törenle açıldı.
Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği lokali açılış törenine Varto Dernekleri Genel Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan, Varto ilçe Başkanı Yıldırım Beyazgül, yönetim kurulu üyeleri, sivil tolum kuruluşları başkanları ile vatandaşlar katıldı. Lokalin açılış kurdelesini Varto Dernekleri Genel Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan Varto ilçe Başkanı Yıldırım Beyazgül ve yönetim kurulu üyeleri keserek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Lokalin açılışında bir konuşma yapan Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Beyazgül, dernek çatısı altında her türlü kültürel ve sosyal faaliyetleri gerçekleştireceklerini kaydetti. Beyazgül , "İlçemizde iş imkanı yok denecek durumda. Üretim çok kısıtlı. Gençlerimiz ya yurt dışında ya da Batı illerin iş aramaya gidiyor. En önemli hedefimiz sizlerle iyi bir iletişim kurarak Varto’muzu geliştirecek, güzelleştirecek. İş imkânı sağlayacak projeler üreterek iş adamlarımızı, küçük sermayelerimizi birleştirerek projeleri hayata geçirmek, üretmek ve istihdamı sağlamak olacaktır. Açmış olduğumuz bu lokalimiz siz Vartolulara hizmet edecektir. Kaymakamımızın, valimizin, milletvekilimizin bütün kurum ve kuruluşlarımızın sivil toplum kuruluşlarının yardım ve desteklerini bekliyoruz" diye konuştu
Daha sonra bir konuşma yapan Varto Dernekleri Genel Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan, "Bugün aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Varto doğup büyüdüğümüz bir yer. Biz her ne kadar Varto dışında yaşasak ta asıl önceliğimiz Varto'dur. Bu nedenle burada olan borcumuzdan dolayı sürekli buralara geri dönüş amaçlı projeler geliştirerek çalışmaları yürütüyoruz. Bu doğrultuda bu derneğin kurulması yönünde lokalimizin açılışını yaptık. Yapmış olduğunuz çabalar neticesinde sağ olsun derneğin kuruluşunda emeği geçen değerli başkanıma ve yöneticilere teşekkür ediyorum “dedi.
Açılışın ardından dernek tarafından konuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Varto ilçesi ile ilgili sorunlar konuşuldu.

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