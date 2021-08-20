Bulanık'ta aşı seferberliği Mobil aşı araçları vatandaşın ayağına kadar gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta aşı seferberliği Mobil aşı araçları vatandaşın ayağına kadar gidiyor

İHA

Bulanık'ta aşı seferberliği Mobil aşı araçları vatandaşın ayağına kadar gidiyor

– Muş’un Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede aşı seferberliği başlatıldı.
Başlatılan aşı seferberliği kapsamında Bulanık Belediyesi önünde ”Aşı merkezi“ oluşturulurken, mobil aşı ekipleri de köylere giderek vatandaşları aşılamaya başladı.
Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bulanık Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce Bulanık Belediyesi önünde aşı uygulamasını hızlandırmak amacıyla kurulan aşı standını ziyaret etti. Kaymakam İlidi, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi’den salgınla mücadele kapsamında ilçede yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirten Kaymakam İlidi sırası gelen tüm Bulanıklıları aşı olmaya davet etti. Kaymakam İlidi, “İlçemizde çok sayıda vatandaşımız aşılandı. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı düzenleme ile artık sırası gelen vatandaşlarımız randevusuz olarak da aşılarını yaptırabiliyorlar. Aşı çadırımızda da vatandaşlarımız sağlık ekiplerimiz tarafından bekletilmeden aşılarını oluyorlar. Bulanıklı hemşerilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, burada görev yapan sağlık personelimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
Vatandaşları aşı olmaya davet eden Bulanık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi, “Bulanık'ta aşılama çalışmalarımız devam ediyor. On ekip yaklaşık iki hafta önce yoğun aşılamayı burada ve köylerde dolaşarak da başlattık. Mobil ekip olarak vatandaşımızın yoğun olarak yaşadığı yerde ve işletmelerde aşılama faaliyeti yürütüyoruz. Tüm halkımızdan rica ediyoruz Sağlık Bakanımızın açıkladığı verilerde geri kaldığımız bu durum açıklanamaz. Çok iyi, değerli insanlar kaybettik. Her aile evinden bir kişiyi kaybetti. Gözü yaşlı insanlar oldu. Artık bu hastalığı aramızdan kaldıralım. Bunun tek çözümü aşı olmaktır. Lütfen aşımızı olalım. Hepimiz yorulduk, artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Hepinizi aşı olmaya bekliyoruz” dedi.
Bulanık'ta salgınla mücadele kapsamın 28 bin 120 birinci doz, 16 bin 172 ikinci doz, bin 802 üçüncü doz olmak üzere toplamda 46 bin 094 doz aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Varto’yu güzelleştirme derneği lokali açıldı
YEREL HABERLER Varto’yu güzelleştirme derneği lokali açıldı
VEDAŞ’tan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan İHA’ya ziyaret
Muş’ta vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerleri değişti
YEREL HABERLER Muş’ta vali yardımcıları ve kaymakamların görev ...
Muş’ta sel ve erozyon oluşumuna kafes tel ve çuval set önlemi
YEREL HABERLER Muş’ta sel ve erozyon oluşumuna kafes tel ve çuval ...
Malazgirt Belediyesinden sıcak asfalt çalışması
YEREL HABERLER Malazgirt Belediyesinden sıcak asfalt çalışması
Bulanık’ta KÖYDES seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Bulanık’ta KÖYDES seçimleri yapıldı
Depremin 55'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Depremin 55'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler ...
Varto’da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı
YEREL HABERLER Varto’da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler ...
Dr. Dölek: “1966 depremini hatırlayan birçok insan hala aynı duygu yoğunluğunu yaşamakta”
YEREL HABERLER Dr. Dölek: “1966 depremini hatırlayan birçok insan ...
Muş’ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı
YEREL HABERLER Muş’ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru ...
Diyarbakır annelerinden Muşlu annelere destek Diyarbakırlı ve Muşlu aileler çocukları için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden Muşlu annelere ...
Muş´ta evlat nöbetindeki ailelere Diyarbakır'daki ailelerden destek
YEREL HABERLER Muş´ta evlat nöbetindeki ailelere Diyarbakır'daki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.