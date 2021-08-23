Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talimatlarına istinaden ‘EKadastro’ projesi kapsamında MEGSİS veri yükleme entegrasyon ve onaylama çalışmalarında gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi verildi. Tapu ve Kadastro 15. Van Bölge Müdürü Tonguç Genç imzasıyla gönderilen teşekkür belgeleri, Muş Kadastro Müdürü Ekrem Ersan Koçkar tarafından personellere takdim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.