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Malazgirt’te "950. Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" başladı

İHA

Malazgirt’te "950. Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2 gün sürecek olan "950. Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Muş Valiliği, Türk Tarih Kurumu ve Malazgirt Belediyesinin destekleriyle Türk Tarih Kurumu himayelerinde Muş Alparslan Üniversitesince düzenlenen sempozyuma yurt içi ve yurt dışındaki 24 üniversiteden 35 akademisyen katıldı. İlçedeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Malazgirt Yurdu konferans salonunda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt'in kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Malazgirt’in bu ülkenin en önemli yerlerinden biri olduğunu ifade eden Gündüzöz, "Tarihin en önemli kırılma anlarından biri Malazgirt'tir. Onun için her çocuğumuza, gencimize Malazgirt’imizi öğretmemiz lazım. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun riyasetiyle bu büyük zafer tekrar gündemimize geldi. Malazgirt Zaferi'ni anlamak, Malazgirt ruhunu yeniden canlandırmak önemli bir devlet girişimi olarak karşımıza çıktı. Devletimizin en önemli günlerinden biri de 26 Ağustos’tur. 1071 yılının dönümünde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Malazgirt meydanından tüm dünyaya ‘bizim yurdumuz Anadolu'dur, biz dünyaya medeniyet, bilim, sevgi, saygı, hoşgörü getirdik’ deme imkanına sahip oluyoruz. Daha önce burada terör örgütünün uzantısı olan bir takım unsurlar, maalesef yerel yönetimleri de ele geçirmek suretiyle kale içerisindeki tarihi yapıları hem de belediyemizin kepçeleriyle toprakla molozlarla çöplerle örtmek suretiyle kapatmaya çalıştılar. Ama bunlar ne yaparsa yapsın, o binaları toprağın altına gömdünüz ama biz yeniden inşa edeceğiz. Ama binaları yok etmeyle toprağın altına gömmeyle bu milletin Alparslan ruhunu, 1071'deki ruhu ortadan kaldıramayacaksınız. Biz yine bu mübarek topraklardan bunu ifade etmek istiyoruz. Malazgirt bizim için önemli bu bir milli meseledir. Bu sadece Muş'un meselesi değildir. Bu milli meseleye herkesin. Biz tabi ki devletin valisi olarak bu işe Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sahip çıkıyoruz. Ama bir Türk vatandaşı olarak da hepimizin buraya sahip çıkması gerekli” ifadelerini kullandı.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik de, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2019 yılında Malazgirt Savaşı'nın geçtiği alanın tespiti için 10 üniversiteden 30 akademisyenle sahada çalışmaya başladıklarını belirterek, “2020 yılında ekibimizle sahaya çıktık. Türkiye'nin 12 üniversitesinden hocalarımla son 2 yıldır çalışıyoruz. Son bir aydır da burada sahadayız. 2 yıllık çalışmamızı bilim camiasıyla paylaşmak, Malazgirt ilçemizin tarihini sempozyumla ele almak, bu topraklarımızı bize vatan kılan atalarımıza laik olmaya çalışacağız” dedi.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın da bir konuşma yapmasının ardından sempozyumun birinci oturumuna geçildi.

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