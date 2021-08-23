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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozkurt’taki sel felaketinde görev alan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi

İHA

Bozkurt’taki sel felaketinde görev alan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Veysi As, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde vatandaşlara yardımda bulunan 4 AFAD gönüllüsüne teşekkür belgesi ve AFAD çantası hediye etti.
13 Ağustos günü Muş’tan Kastamonu’ya gönüllü olarak giden AFAD gönüllülerinden Şerafettin Yıldız, Cevdet Olca, Yunus Emre Güler ve Ayetullah Yeşilyol, bölgedeki ihtiyaçların giderilmesiyle Muş’a geri döndü. Bölgede yapmış oldukları hizmetlerden dolayı AFAD Muş İl Müdürlüğüne davet edilen gönüllülere, AFAD Müdürü Veysi As tarafından teşekkür belgesi ve AFAD çantaları takdim edildi.

“Gönüllülere her zaman ihtiyacımız var”
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Veysi As, Karadeniz’de yaşanan sel afeti nedeniyle Muş’tan 4 gönüllüyü 13 Ağustos’ta Kastamonu’ya gönderdiklerini belirterek, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. 4 gönüllünün de Muş İl Afet Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde tüm eğitimlerini tamamlayarak belgelerini aldıklarını kaydeden As, “Kastamonu Bozkurt ilçesinde çalışmalara katıldılar. Arkadaşlarımız daha çok selde kayıp vatandaşlarımızın arama çalışmalarında görev aldılar. 13 Ağustos’ta giden arkadaşlarımız 20 Ağustos’ta ilimize dönüş yaptılar. Bu nedenle biz arkadaşlarımızı kutladık, kendilerine birer teşekkür belgesi ile ayrıca afet ve acil durum çantasıyla onurlandırdık. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlimizde de yaşanabilecek bir afette gönüllü arkadaşlarımızın sayısının çok olduğunun bilinmesini istiyoruz. 5060 arkadaşımız her an afete müdahale için hazır durumda bekletilmektedir. Özellikle 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, gönüllülere baya önem verdik. İlimizde 1450’ye yakın gönüllü sayımız var. Gönüllülere her zaman ihtiyaç olunduğunun bilinmesini istiyoruz. Ayrıca Muş olarak gönüllü faaliyetlerimiz çok iyi durumda” dedi.

“Sel bölgesinde ihtiyaç olduğu bilgisini alır almaz gidebiliriz dedik”
Bozkurt’ta arama faaliyetine katılan AFAD gönüllüsü Şerafettin Yıldız ise 3 yıldır AFAD gönüllüsü olarak çalışmalara katıldığını ve tüm eğitimleri tamamladıklarını belirterek, “13 Ağustos’ta eğitmenimiz Ayhan Çelik’in, mesaj grubu üzerinden Kastamonu ili Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde gönüllü arkadaşlara ihtiyaç duyulduğunu ve buraya gidebilecek müsait olan arkadaşların kendilerine bildirilmesini istedi. Bizde bu konuda kendilerine bilgi verdik. 4 arkadaş olarak Kastamonu Bozkurt ilçesine intikal ettik. Oradaki koordine merkezine giderek hem arama tarama faaliyetlerine hem çadır kurulumu hem de yaşlı vatandaşlarımızın evlerinin temizlenmesine elimizden geldiğince yardımcı olduk” ifadelerini kullandı.

“Bozkurt’taki sel çok farklı bir olay”
Daha önce birçok felaketle karşılaştığını anlatan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“AFAD gönüllüsü olarak Elazığ depreminde de görev almıştım. Sel felaketlerini de daha önce gördüm ama Kastamonu Bozkurt’taki sel çok farklı bir olay. Tam bir afet. Oradaki tomrukların, özellikle inanılmayacak kadar büyük kayaların ve çamurun ikinci katlara kadar taşınması ve yapıları kullanılamaz hale getirmesini gördüğümüz zaman şok olduk” diye konuştu.

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