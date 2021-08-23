Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı



Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKANAsena TUTAR/BİTLİS, MALAZGİRT (Muş), (DHA)MALAZGİRT Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'ta '950. Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu', Bitlis'in Ahlat ilçesinde de organize edilen şenlikler başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Muş Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Malazgirt Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen '950'nci Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu' açılış töreniyle başladı. Malazgirt Yurdu konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan düzenleme kurulu başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kazı çalışması için 10 üniversiteden 30'a yakın akademisyenle sahaya gelerek çalışmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Çevik, "Bu daha sonra 12 üniversite 38 akademisyene çıktı. Muş Alparslan Üniversitesi proje ortağımız olarak, bu süreçte yanımızda yer aldı. Son iki yıldır Malazgirt Savaşı'nın, bu büyük zaferin bu topraklarda yurt tutunmasında çok büyük önem teşkil eden Anadolu'nun Türkiye olması için en önemli aşamalardan olan bu coğrafyada bu büyük hadisenin nerede cereyan ettiğini tespit etmek gerekiyordu" dedi.

'MALAZGİRT ZAFERİ TÜRKLERE ANADOLU'NUN KAPISINI AÇTI'

Malazgirt Zaferi'nin Türk ve İslam dünyası için önemine dikkat çeken Türk Tarih Kurumu'ndan Prof. Dr. Tülay Metin, "26 Ağustos 1071 tarihinde Selçuklu Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında Malazgirt önlerinde meydana gelen Malazgirt Meydan Muharebesi Selçukluların galibiyeti ile sonuçlanan Türk ve İslam dünyası için olduğu kadar dünya tarihini de etkileyen bir dönüm noktasıdır. Malazgirt zaferi, Türklere Anadolu kapısını açan ve edebi vatan toprağı yapan büyük bir zaferdir. Malazgirt Zaferi Türkiye tarihini başlatan ve yüksek bir medeniyetin temsilcisi olmuşlardır" diye konuştu.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fethi Polat ise konuşmasında şunları söyledi:

"Milletlerin bekası için tarih yapmaktan daha önemlisi, tarih yazmaktır. Çünkü tarih yazmak, toplumları tarih şuuru ile yoğurabilmenin yegâne yoludur. Tarihe damga vurmuş hadiseleri toplumsal hafızada her daim diri tutmak, özellikle ilmî faaliyetler marifetiyle bu olayların mevcut ve müstakbel kuşaklara aktarımını temin etmek, nesillere tarih şuurunu aşılamak açısından fevkalade önemlidir. Malazgirt Zaferi ise bu yeni devrin kilidini açan altın anahtar mesabesindedir. Türkler Selçuklu çağında kuşatıcı manada Müslüman olmuşlar, ebedi yurt edinecekleri Anadolu'yu ciğerpareleri evlatlarına ve torunlarına huzur-u kalp ile vatan kılmışlardır."

'TARİHİN ÖNEMLİ KIRILMA NOKTALARINDAN BİRİ'

Tarihin önemli kırılma noktalarından birinin Malazgirt Zaferi olduğunu belirten Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Daha önce burada terör örgütünün uzantısı olan birtakım unsurlar, maalesef yerel yönetimleri de ele geçirmek suretiyle kale içerisindeki tarihi yapıları hem de belediyemizin kepçeleriyle toprakla molozlarla çöplerle örtmek suretiyle kapatmaya çalıştılar. Ama bunlar ne yaparsa yapsın, o binaları toprağın altına gömdünüz ama biz yeniden inşa edeceğiz. Ama binaları yok etmeyle toprağın altına gömmeyle bu milletin Alparslan ruhunu 1071'deki ruhu ortadan kaldıramayacaksınız. Biz yine bu mübarek topraklardan bunu ifade etmek istiyoruz. Malazgirt bizim için önemli bu bir milli meseledir. Bu sadece Muş'un meselesi değildir" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Muş Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Malazgirt Belediyesi'nin destekleriyle Türk Tarih Kurumu himayelerinde Muş Alparslan Üniversitesince düzenlenen sempozyumda yurt içi ve yurt dışından 24 üniversiteden 35 akademisyen bildiri sunacak.

AHLAT'TA ŞENLİKLERE YOĞUN İLGİ

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ise Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı nedeniyle üç gün sürecek şenliklerin açılışı yapıldı. İlçenin Çarho mevkisindeki millet bahçesinde düzenlenen açılış programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile Vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve vatandaşlar katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen Mehteran takımı ve Türk yıldızlarının solo gösterisiyle başlayan programda konuşan Vali Oktay Çağatay, "950 yıl önce bugün Sultan Alparslan komutanları ve askerleriyle birlikte toplanarak, buradan Malazgirt´e geçerek bu toprakları bizlere vatan kıldı. Ne tesadüftür ki, tam 100 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sakarya´da düşmanları mağlubiyete uğrattı. Sultan Alparslan, Atatürk ve bugünlere ulaşmamızda canını veren tüm komutanlarımıza minnettarız. Bütün güvenlik güçlerimize, terör şehitlerimize rahmet diliyorum" diye konuştu.

`TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, "Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Sultan Alparslan öyle bir toprak aldı ki, yüzyıllar boyunca bunu sizden almaya kimsenin gücü yetmedi. Türk millet olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Aziz vatanı bölmeden, bölünmeden bizden sonraki nesillere taşıyacağız" dedi.

Açılışa katılanlar, çadırlarda açılan stantları gezdi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Asena TUTAR

2021-08-23 17:17:22



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