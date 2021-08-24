Tütünden elde ettikleri geliri çocuklarının eğitimine harcıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütünden elde ettikleri geliri çocuklarının eğitimine harcıyorlar

İHA

Tütünden elde ettikleri geliri çocuklarının eğitimine harcıyorlar

Muş’ta geçimlerini çiftçilikle sağlayan Söylemez çifti, tütünden elde ettikleri gelirin büyük bir bölümünü çocuklarının eğitimi için ayırıyor.
Muş’un Sungu beldesinde ikamet eden 6 çocuk sahibi 55 yaşındaki Mehmet Şirin ve Fatma Söylemez (50) çifti, 25 yıldır tütün ekimi yaparak geçimlerini sağlıyor. Okula devam eden 5 çocuğun eğitimöğretimi için 8 dönüm alanda tütün ekimi yapan Söylemez çifti, buradan elde ettiği gelirin büyük kısmını okul masrafları için ayırıyor. Tatil dönemlerinde evde bulunan çocuklar da anne ve babalarına yardım etmeyi ihmal etmiyor.

“Tütünleri satarak öğrencilerimin masraflarını karşılıyorum”
Çiftçilikle uğraştığını ve tütün ekimi yaptığını ifade eden Mehmet Şirin Söylemez, ilkbaharda ekimini yaptığı fidelerin şu anda kırımına başladıklarını söyledi. 8 dönüm alandan 2 ton tütün beklediğini ifade eden Söylemez, “Şu anda ailemin hepsi bu işle uğraşıyor. Okul açıldıktan sonra çocuklar okula gidiyor, ben ve hanım tek kalıyoruz. 6 çocuğum var ve 5’i okuyor. Tütünleri sattığım zaman öğrencilerimin masraflarını karşılıyorum. Kırtasiye olsun, kitap olsun, deneme ihtiyaçlarını buradan sağlıyoruz. Dershane okul arasında gidip geliyoruz. Bütün para hemen hemen oraya gidiyor” dedi.

“Ömrümün 25 yılı tütün içerisinde geçti”
Anne Fatma Söylemez ise 25 yıldır tütünle uğraştıklarını anımsatarak, “Tütünün ekim, biçim, kırım gibi işlerini yapıyoruz. Ömrümün 25 yılı tütün içerisinde geçti. 6 çocuğum var. Bu tütünle çocuklarımızı okutuyoruz. Geçimimiz sadece tütüncülükle sağlanıyor. Tütünden gelen parayı çocukların okul masraflarına veriyoruz. Kadınlar olarak işimiz çok zor çünkü bir taraftan ev işiyle, misafirle, yemekle ve tütünle uğraşıyoruz. Bu iş sadece erkekle olacak iş değil. Bayan da olması gerekiyor.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne hazır
YEREL HABERLER Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne ...
Malazgirt, şanlı zaferin 950´nci yıl dönümü etkinliklerine hazır
YEREL HABERLER Malazgirt, şanlı zaferin 950´nci yıl dönümü ...
Karasu Nehri’nde toplu balık ölümü
YEREL HABERLER Karasu Nehri’nde toplu balık ölümü
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta ...
Bozkurt’taki sel felaketinde görev alan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Bozkurt’taki sel felaketinde görev alan AFAD ...
Malazgirt’te "950. Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" başladı
YEREL HABERLER Malazgirt’te "950. Yılında Malazgirt Zaferi ...
Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür ...
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği Köy sakinleri hem geleneklerini yaşatıyor hem de tandırda ölüm vakalarının önüne geçiyor
YEREL HABERLER Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği Köy ...
Muş futbol çalıştayı tamamlandı
YEREL HABERLER Muş futbol çalıştayı tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.