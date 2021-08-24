Muş’tan Almanya’ya eğitim için giden öğretmenler yurda geri döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’tan Almanya’ya eğitim için giden öğretmenler yurda geri döndü

İHA

Muş’tan Almanya’ya eğitim için giden öğretmenler yurda geri döndü

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Türkiye Ulusal Ajansına sunulan "Okuldan Vazgeçme! Geleceğine Şekil Ver!" AB destekli Erasmus+ projesi kapsamında Almanya’da eğitimlerini tamamlayan 10 öğretmen yurda geri döndü.
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2019 yılında Türkiye Ulusal Ajansınca 20 bin 540 Avro hibe desteği ile kabul edilen "Okuldan Vazgeçme! Geleceğine Şekil Ver!” AB destekli Erasmus+ projesinin Avrupa hareketlilik faaliyetleri kapsamında Almanya’ya gönderilen 10 öğretmen ve idareci eğitimlerini tamamladı. Projeyle ilgili bilgi veren Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Subaşı, öğretmen ve idarecilerin 0612 Temmuz 2021 tarihlerinde Almanya’da Bildungs Centum Nies kurumunda öğrenci devamsızlığının azaltılması ve okulu erken terkin önlenmesi konusunda 7 günlük eğitim aldıklarını belirterek, “Okulu erken terk etmede ailenin rolü, aileyi eğitime daha fazla dahil etmenin önemi, rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinde etkili yöntemler, erken terkin önlenmesinde idareöğretmenrehberlik servisi işbirliğinin önemi, risk altındaki öğrencilerle iletişim kurma yöntemleri, psikolojik destek sağlama ve yönlendirmenin önemi, öğrencileri motive etme yöntemleri gibi bir çok konuda profesyonel destek alma fırsatı buldular. Yurt dışı eğitim faaliyetleriyle öğretmenlerimizin devamsızlığın ve erken okul terkinin azaltılması için Avrupa eğitim sisteminde uygulanan başarılı örnekleri yerinde görme fırsatı bulmaları ve aldıkları eğitimlerle yenilikçi yöntemler öğrenerek mesleki anlamda daha donanımlı hale gelmeleri sağlanmıştır. Tüm katılımcı öğretmen ve idarecilerimize ev sahibi kurum tarafından katılım sertifikası ve Europass Hareketlilik Belgesi verilerek eğitimleri ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır hale getirilmiştir. Katılımcılar, Avrupa'da edindikleri kazanım ve tecrübeleri hem kendileri kurumumuzda uygulayacak hem de meslektaşlarıyla ve çevre ile paylaşarak okullarımızda öğrencilerin devamsızlık ve erken terk sorunlarının önlenmesinde daha etkin yöntemler uygulanabilecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tütünden elde ettikleri geliri çocuklarının eğitimine harcıyorlar
YEREL HABERLER Tütünden elde ettikleri geliri çocuklarının eğitimine ...
Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne hazır
YEREL HABERLER Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne ...
Malazgirt, şanlı zaferin 950´nci yıl dönümü etkinliklerine hazır
YEREL HABERLER Malazgirt, şanlı zaferin 950´nci yıl dönümü ...
Karasu Nehri’nde toplu balık ölümü
YEREL HABERLER Karasu Nehri’nde toplu balık ölümü
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta ...
Bozkurt’taki sel felaketinde görev alan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Bozkurt’taki sel felaketinde görev alan AFAD ...
Malazgirt’te "950. Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" başladı
YEREL HABERLER Malazgirt’te "950. Yılında Malazgirt Zaferi ...
Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür ...
Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği Köy sakinleri hem geleneklerini yaşatıyor hem de tandırda ölüm vakalarının önüne geçiyor
YEREL HABERLER Fırında imece usulü ekmek pişirme geleneği Köy ...
Muş futbol çalıştayı tamamlandı
YEREL HABERLER Muş futbol çalıştayı tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.