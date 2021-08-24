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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta 4 aylık husumet barışla noktalandı

İHA

Muş'ta, 3 aile arasında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği husumet, barışla sonuçlandı.

Muş’ta 4 aylık husumet barışla noktalandı

Muş’ta, 3 aile arasında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği husumet, barışla sonuçlandı.
Kentte yaklaşık 4 ay önce Asya, Gökçek ve Özdemir ailelerinin gençleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş ve olayda bir kişi hayatını kaybetmişti. Barışın tesis edilmesi için ailelerle bir araya gelen Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile din adamları, aradaki husumeti sonlandırdı.

“Affetmek büyüklük ve dinin gereği”
Barış töreninde Kur’anı Kerim Tilaveti okunmasının ardından konuşan Vali İlker Gündüzöz, bugün güzel bir amaç uğrunda bir araya geldiklerini söyledi. Barışın tesisi için yardımda bulunanlara teşekkür eden Vali Gündüzöz, “Allah bu barışı tesis etmemizde bizlere yardımcı olanlardan razı olsun. Allahutaala’nın en sevmediği şeylerden biri küslük. Bu din aslında huzur için, insanların saadeti için Allah tarafından bize verilmiş büyük bir nimet. Müslüman Müslüman’a küs durmamalı. Tabi affetmek de çok önemli bir haslet. Birbirimizi affedeceğiz. Affetmek büyüklük ve dinin gereği. Bugün burada Allah rızası için barışan bu kıymetli kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“İnşallah bir daha böyle olaylar vuku bulmaz”
“Bir mutluluk içerisinde, huzur içerisinde Allah’ın bize vermiş olduğu bu hayatı, onun kuralları çerçevesinde hepimiz yaşarız” diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu salgın dönemi münasebetiyle belki biraz mesafeli, maskeli birbirimizle konuşuyoruz ama inşallah bu salgında biter, kucaklaşacağımız günlerde yakındır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bu memleketin de huzurunu kaçırmasın.”
Belediye Başkanı Feyat Asya ise bir süre önce gençler arasında çıkan kavgada bir gencin hayatını kaybetmesinden dolayı bir husumet ortamı oluştuğunu ifade etti. Din adamlarının da araya girmesiyle kısa sürede barış ortamının sağlandığını belirten Başkan Asya, “Bizlerde bu anlamda insanların hatalarının kendileriyle sınırlı olduğunu ve artık kan davalarının ilkel, cahiliye adeti olduğunu biliyoruz. Bugün hem İslam hukukunda hem de medeni hukukta barış ortamının yaşanmasının sevincini yaşadık. Temennim odur ki artık şehrimizde ve bölgemizde kavga ve gürültülerin husumete, kan davasına dönüşmeden insanlar birbirlerini affederler. Barış ortamının verdiği mutlulukla hepimiz mutlu olduk. Allah bu işe katkı sunan aracılardan ve bu vesileyle de birbirlerini affeden üç aileden de razı olsun” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dua edilip, Kur’anı Kerim altından geçirilen aile fertleri barıştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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