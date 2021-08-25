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Bursa Büyükşehir Belediyesinden Muş’a 'Gençlik Eğitim ve Sosyal Tesisi' Bursa Büyükşehir Belediyesinden Muş’a 7,5 milyonluk tesis hizmeti

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Muş’a 'Gençlik Eğitim ve Sosyal Tesisi' Bursa Büyükşehir Belediyesinden Muş’a 7,5 milyonluk tesis hizmeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen ve Muş Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ‘Gençlik Eğitim ve Sosyal Tesisi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bir selamlama konuşması yaptı.

“Türkiye’nin en genç üçüncü iliyiz”
Düzenlenen programda kürsüye çıkan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bugün burada bir hayır işi için bir araya geldiklerini söyledi. Muş’un nüfusunun büyük bir bölümünün genç ve çocuklardan oluştuğunu kaydeden Vali Gündüzöz, “Nüfusuna göre Türkiye’nin en genç üçüncü iliyiz. Bu önemli. Tabi Türkiye’nin en genç illerinden biri olunca demokratik yatırım dediğimiz bu çocukları, gençleri oyalayacak, eğitimine katkı verecek bir takım tesislere de büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bu tesislerin giderilmesi için hem devletimiz hem belediyemiz yerel yönetim olarak büyük gayret içerisinde. Ama kardeşimiz Bursa’dan yine bu ihtiyacın karşılanması noktasında kıymetli büyükşehir belediye başkanımızın vermiş olduğu destek çok daha anlamlı. Allah razı olsun” dedi.

“Bugün o büyük zaferin 950. seneyi devriyesi”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Osmanlı’yı kuran, Osmanlı’nın ilk başkenti olan ve 6 padişaha ev sahipliği yapan, onlarca evliyanın metfun olduğu Bursa’dan Sultan Alparslan’ın diyarına selam getirdiğini ifade etti. Bugün büyük zaferin 950. seneyi devriyesi olduğunu anımsatan Başkan Aktaş, “Nasip olursa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Muşumuza teşrif edip, akabinde hemen Ahlat’a, daha sonra da yarın törenler için Malazgirt’te olacak. O büyük günü hep beraber büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla tekrar yad edeceğiz. Ben bu vesileyle Sultan Alparslan başta olmak üzere onun askerlerine, o gün onunla beraber bu cenge katılanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün gerçekten beni de heyecanlandıran, Bursa’da birçok noktada yaptığımız, yapmaya çalıştığımız projelerden bir tanesini de Muş’ta gerçekleştiriyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

“Muş ilimiz gerçekten güzel bir şehir”
2019 yerel seçimlerinden sonra genel merkezin talimatıyla Muş’la olan kardeşliklerini bir kez daha tescillemiş olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Ben görevim gereği Hakkari hariç Türkiye’nin bütün illerini gezmiş bir kardeşinizim. Muş’un da ne kadar kadim bir şehir olduğuna bizatihi hem okuduğum kitaplardan hem de üçüncü gelişim de dahil olmak üzere gördüklerimden ve yaşadıklarımdan şahidim. Yine 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan bir kardeşiniz, kiminizin de ağabeyi olarak ifade etmek istiyorum ki Muş ilimiz gerçekten güzel bir şehir” ifadelerini kullandı.

“Dünya’da bizim milletimiz kadar geleceğini düşünen, evlatlarını düşünen başka bir toplum yok”
‘Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor’ programı kapsamında Muş’a çıkarma yapacaklarını aktaran Başkan Aktaş, “İşadamlarımızla beraber geleceğiz ve neler yapabiliriz, neler katabiliriz noktasında istişarelerde bulunacağız. Bizim hiçbir zaman da ihmal etmememiz gereken bir konu var ki işte o da arkada duran genç kardeşlerimiz. Dünyada bizim milletimiz kadar geleceğini düşünen, evlatlarını düşünen, henüz daha 6 aylık kundaktayken bu çocuk okur mu, iş güç sahibi olur mu, evlenir mi, çoluk çocuğa karışır mı diye dert eden başka bir toplum yok. Dolayısıyla geleceğimiz olan bu yavrularımızın, gençlerimizin sporla, kültürle, sanatla, bilimle hemhal olması adına Feyat başkanımızın bize bir teklifi olmuştu, yaptığımız protokoller çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleyle beraber bugün inşallah ilk temeli atacağız” diye konuştu.

“Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı, uğruna binlerce şehit verilen her yer bizim ana vatanımızdır”
Müslümanların hepsinin kardeş olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Şehirlerimizin adı hiç önemli değil, doğduğumuz topraklar hiç önemli değil, doyduğumuz topraklar hiç önemli değil hepsi bizim Allah’ın izniyle. Şu ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı, uğruna binlerce şehit verilen her yer bizim ana vatanımızdır. İnşallah en kısa zamanda da bitireceğimiz bu merkez yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik, 3 kat toplamında olmak üzere içinde yüzme havuzlarıyla, toplantı salonlarıyla, kültür merkezleriyle Muş’ta önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Yaklaşık 7,5 milyona mal olacak helali hoş olsun. Çok daha büyük projeler yapabilirsiniz ama geleceğimize yapacağımız yatırım, gençlerimize ve çocuklarımıza yapacağımız yatırımın hiçbir şekilde yerini tutmaz o büyük yatırımlar” dedi.

“Sultan Alparslan ve askerlerini anacağız”
Bugünün çok güzel bir gün olduğunu ve Sultan Alparslan ile onun askerlerini anacaklarını anlatan Başkan Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“O ruhla, o heyecanla bir daha tabir yerindeyse ayağa kalkacağız. Onları saygıyla ve rahmetle anacağız, dualar okuyacağız onların arkalarından. Allah Cumhurbaşkanımızdan da razı olsun. Bugün bir aksilik olmazsa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bey de törene katılacak ve inşallah tabir yerindeyse milletimizin ayağa kalktığı yaklaşık o bin yıllık, 950 yılıncı ki ruhu bir kez daha içimizde hep beraber diriltmiş olacağız. Bu vesileyle rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyorum. Kardeşliğimiz, kardeşlik hukukumuz artarak devam etsin diyorum. Bursa Muş’tur, Muş Bursa'dır diyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından hediye takdimleri yapılarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyelerinin butona basmasıyla ‘Gençlik Eğitim ve Sosyal Tesisi’nin temeli atıldı. Törene; AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Genel Sekreteri Ulaş Akhan, ilçe ve belde belediye başkanları, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Elmas, iş adamları Gıyasettin Bingöl, Dinçer Yasa, Mustafa Sayılgan, Büyükşehir Belediye İnsan Kaynakları Daire Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Daire Başkanı Nurullah Yıldız, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, dernekler, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.
Program, törendeki çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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