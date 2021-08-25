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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Muş’taki spor kulüplerine malzeme desteği

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Muş’taki spor kulüplerine malzeme desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Muş’taki 33 amatör spor kulübü sporcularına dağıtılmak üzere malzeme desteği sağlandı.
Millet Bahçesinde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muş’un Bursa’dan, Bursa’nın da Muş’tan farkı olmadığını söyledi. Gençler ve çocukların hayata daha iyi hazırlanabilmesi için BursaMuş Kardeşliği Gençlik Merkezi binasının temelini attıklarını müjdeleyen Başkan Aktaş, “İnşallah bittikten sonra göreceksiniz o gençlik merkezi bütün Muş’un sokaklarına, Muş’un ekonomisine, Muş’un sosyal hayatına dalga dalga yayılacak. Bu çorbada bizim de tuzumuz olursa ne mutlu bizlere. Kadim şehir Bursa’dan, Osmanlı’yı kuran şehir Bursa’dan bu bölgelere nasıl güzellikler katabiliriz hep onun hesabı ve kitabı içerisinde olacağız” dedi.

“Korona virüsün görünen, bilinen tek çözümü aşı”
Korona virüsle mücadelede dünyanın 1,5 yıldır zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır bütün Dünya pandemi süreciyle kasıp kavuruluyor. Sevdiklerimizi kaybettik, büyüklerimizden, kardeşlerimizden vefat edenler oldu. Allah nur içerisinde yatırsın. Mekanları cennet olsun. Tabi halen maskelerle ve mesafelerle kendimize dikkat etmeye, kendimizi korumaya çalışıyoruz. Şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Bu işin şakası yok. Şu an görünen, bilinen tek çözümü bu işin aşı. Başka bir çözümü yok” diye konuştu.

“Tek amacımız yavrularımızın hayata daha iyi hazırlanması”
Bursa’da da 240 civarında çok kıymetli spor kulüplerinin olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Başta futbol olmak üzere farklı branşlarda faaliyet gösteren yine Büyükşehir Belediye Sporumuz var, 22 branşta 10 bine yakın lisanslı sporcumuz var, onlarca salonumuz var, yüzme havuzumuz var, farklı sahalarımız var. Hala da yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz bir taraftan. Çünkü Bursa’nın 3 milyon 100 bin nüfusu var. İnşallah bu güzellikler burada da artarak devam edecek. Bir tek amacımız var. Geleceğimiz olan yavrularımızın hayata daha iyi hazırlanması” şeklinde konuştu.

“Bir spor dalıyla ve bir sanat dalıyla muhakkak ilgilenin”
Gençlere bir de tavsiyede bulunan Başkan Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Okuyup içinizden siyasetçi de olacak, belediye başkanı da, vali de, kaymakam da, müdür de, amir de, işçi de, çiftçi de, memur da, öğretmen de, bu memlekete hepsi lazım. Bu yıllarda lütfen bir spor dalıyla ve bir sanat dalıyla muhakkak suretle ilgilenin. Hayata hazırlanırken bu sizin önünüzü açacak, ufkunuzu açacak. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Muhakkak birileri şampiyon olacak, birileri küme düşecek. Ne şampiyon olmak hayatın zirvesi, ne de küme düşmek hayatın sonu. Sporda böyle şeyler var. Hep de olacak bundan sonra. Önemli olan sporla doğru irtibat kurmak, doğru ilişkiler kurmak. Spor bir şehrin tanıtımı için çok değerlidir ve kıymetlidir. O yüzden de sporu bu yönüyle sevmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. 20212022 sezonunda hepinize başarılar dilerim.”
Programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Elmas, iş adamları Gıyasettin Bingöl, Dinçer Yasa, Mustafa Sayılgan, Büyükşehir Belediye İnsan Kaynakları Daire Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Daire Başkanı Nurullah Yıldız, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, dernekler, STK’lar ve sporcular katıldı. Başkan Aktaş’a, yaptığı konuşmanın ardından Muş Spor’un atkı ve forması hediye edildi. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, henüz açılışı yapılmayan millet bahçesini gezerek, sırasıyla Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Türk Kızılay Gıyasettin Bingöl Aş evi ve Muş müzesinde incelemelerde bulundu.

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