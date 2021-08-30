Varto'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

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Muş'un Varto ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen tören; Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldı. Törende Kaymakam Ertuğrul Avcının katılımcılara kısa bir konuşma yaparak Covid 19 hastalığından dolayı etkinlik yapamadıklarını ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladıklarını söyledi. Tören Kaymakam Ertuğrul Avcı’nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

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