Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99’uncu yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapan Topçu Binbaşı Zekeriya Tosun, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zaferin 99. Yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Tören, Vali İlker Gündüzöz’ün, tebrikleri kabul etmesi, Garnizon şehitliğinin ziyareti, dua ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Programa; İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

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