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Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü

İHA

Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü

Muş’un Malazgirt ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü törenle kutlandı.
Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.
Törene Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Cezair Bozkurt, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Berati Kalenci, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri, asker ve vatandaşlar katıldı.

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