Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları Malazgirt’ten start alan 34 milli sporcu 142,5 kilometre pedal çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları Malazgirt’ten start alan 34 milli sporcu 142,5 kilometre pedal çevirdi

İHA

Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları Malazgirt’ten start alan 34 milli sporcu 142,5 kilometre pedal çevirdi

Muş'ta Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muş Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları kapsamında büyükler ve gençler kategorilerinde “Bisiklet Türkiye Şampiyonası” düzenlendi.
Malazgirt Zafer Anıtı'ndan yarışa başlayan büyükler kategorisindeki sporcular 142,5 kilometre, Bulanık Belediyesi önünde yarışa başlayan gençler kategorisindeki sporcular ise 112,5 kilometre pedal çevirerek Muş’a ulaştı. İstasyon Caddesi’ni kullanarak Belediye Meydanı’na gelen sporcular, şehir turunun ardından tarihi Murat Köprüsü'ne geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş güvenlik önleminin alındığı parkurda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 34 milli sporcu kıyasıya mücadele ederek birincilik için ter döktü.
Büyükler kategorisindeki yarışta Spor Toto Spor Kulübü Derneği birinci, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ikinci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü olurken, gençler kategorisinde ise Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü birinci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci ve Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü de 3 olma başarısı gösterdi.

“Spor yapan bir milletin zihnide açık olur”
Tarihi Murat Köprüsü’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bugün burada ilkini düzenledikleri bisiklet turnuvasının ödül töreni için bir araya geldiklerini söyledi. Tarihi Murat Köprüsü etrafındaki Sultan Alparslan Parkı’nın bundan sonraki süreçte de nice güzel spor aktivitelerine ev sahipliği yapması temennisinde bulunan Vali Gündüzöz, “Sadece bisiklet sporu değil, kayaklı koşu olsun, koşu olsun, yine nehirde kano sporu olsun, her türlü alanda gençlerimiz ve her yaşta insanımız burada spor yapma imkanına sahip olacaklar. Spor yapan bir milletin zihnide açık olur. Huzurlu bir toplum olur. Dolayısıyla spor her yaş için yapılması gereken önemli bir aktivite. Bisiklet sporu, Türkiye açısından aslında çok uygun bir spor. Çok güzel rotalarımız var ama bunları işler hale getirmek lazım. Alt yapısını kurmak lazım. Bizimde gayretimiz bu. Seneye inşallah daha büyük organizasyonlara davet ediyoruz. Bu çok güzel bir etkinlik oldu. Sporcularımız Malazgirt ve Bulanık ilçelerinden geldiler” dedi.

“Önümüzdeki yıl bin kişiyle Muş sokaklarında dolaşacağız”
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da, salgından önce yılda yaklaşık 95 organizasyon yaptıklarını anımsatarak, “Muş'ta daha önce hiç organizasyon yapmamıştık. İlk defa Muş'a geldim. İnanılmaz güzel bir şehir. Burası bisiklet sporuna çok yakışıyor. Önümüzdeki yıl bin kişiyle Muş sokaklarında dolaşacağız. Yolda inanılmaz bir emniyet tedbiri vardı. Belediye tarafından bisiklet yolları açılmaya başlanmış. Gittiğimiz her ilde bisiklet yollarını artırarak devam ettiriyoruz. Halkı özendiriyoruz. Özendirerek bisiklete biniyoruz. Bunlar çok güzel şeyler” ifadelerini kullandı.
Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
YEREL HABERLER Muş'ta Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirtli yazar yaşadıklarını kitaba dönüştürdü
YEREL HABERLER Malazgirtli yazar yaşadıklarını kitaba dönüştürdü
Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü
YEREL HABERLER Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl ...
Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Varto'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
YEREL HABERLER Varto'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Malazgirt Zafer Kupası için 142,5 kilometre pedal çevrilecek
YEREL HABERLER Malazgirt Zafer Kupası için 142,5 kilometre pedal ...
Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı
YEREL HABERLER Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.