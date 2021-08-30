25 günde yapımı tamamlanan Tarihi Murat Köprüsü Karakolu hizmete açıldı

Muş’ta jandarma personelleri tarafından 25 günde yapımı tamamlanan Tarihi Murat Köprüsü Jandarma Karakol Komutanlığı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Muş’ta Murat Nehri üzerinde bulunan 188 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki 12 gözlü tarihi köprü, kente gelen ziyaretçilerin en çok gezdiği tarihi mekanların başında geliyor. Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı kentte Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü’nü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin asayiş ve güvenliğinin sağlanması için Muş İl Jandarma Komutanlığı istihkam ekipleri tarafından Tarihi Murat Köprüsü rekreasyon alanında yapımı tamamlanan karakolun açılışı törenle yapıldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz tarafından karşılanan Vali İlker Gündüzöz törende yaptığı konuşmada, “Nezih bir binada ve arzu edilen ortamda hayata geçmesi, aynı zamanda da tarihi Murat Köprüsü’nün tarihi siluetine uygun bir şekilde taş benzeri bir yapının ortaya çıkması en büyük arzumuzdu. Böyle nezih bir ortamda konteynerden olan bir karakolun güzel olmadığını, estetik olmadığını değerlendiriyorduk. Bugün burada bu karakol yapıldı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin’e teşekkürlerimi ve Muş adına şükranlarımı sunuyorum. Bu karakolu hemen programa aldılar ve 25 gün gibi kısa bir sürede de böyle bir karakol ihtiyacı uygun bir şekilde hayata geçti. Bundan sonra jandarmamız bu alanda güvenlik ve asayişi daha nezih bir ortamda temin edecek. Vatandaşlarımız da müracaatlarını böyle güzel, nezih bir ortamda yapacaklar. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



“Karakolu bizim jandarma personellerimiz yaptı”

Karakolun 25 günde çok kolay ve nezih bir halde tamamlandığını kaydeden Vali Gündüzöz, “Karakolu bizim uzman jandarma personellerimiz yaptı. Emeği geçen, sıvasını vuran, her türlü işini yapan, burada çalışan kıymetli jandarma mensubu kardeşlerimize, tabii bu işin genel komutanlıkla valilik arasında koordinasyonunu sağlayan İl Jandarma Komutanımız Albay İlhan Şen’e teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmeti hep birlikte hayata geçirdik” diye konuştu.

Yapılan duaların ardından hizmet binasını gezen Vali İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen’den karakol hakkında bilgi aldı.



“Vatandaşımızın huzuru için varız, vatandaşımızın huzuru için oradayız”

Daha sonra Albay İlhan Şen, telefonla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i görüntülü arayıp karakolda bulunduklarını belirterek, telefonu Vali Gündüzöz’e teslim etti. Vali Gündüzöz’le sohbet eden Orgeneral Çetin, “Hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşımızın huzuru için varız, vatandaşımızın huzuru için oradayız. Orası aile çay bahçesi ve mesire alanı olduğu için, insanların oraya gelip çocuklarıyla hoş vakit geçirmeleri için, belki ihtiyaç olur diye bebek odası bile yaptırdık. Evlatlarımız için, çocuklarımız için bu da jandarmanın halka olan sevgi ve saygısını ifade eder” ifadelerini kullandı.

Vali Gündüzöz, Orgeneral Çetin’e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Törene Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve askeri erkan ile davetliler katıldı.

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