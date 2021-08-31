Sultan Alparslan Diyarı Muş’ta Atatürk Şehir Müzesi hizmete açıldı Muş’ta farklı medeniyetlere ait bin 800 eser ‘Atatürk Muş Şehir Müzesi’nde sergileniyor

Muş Valiliği tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan ve farklı medeniyetlere ait bin 800 eseri bünyesinde barındıran ‘Atatürk Muş Şehir Müzesi’, vatandaşların hizmetine açıldı.

Merkeze bağlı Minare Mahallesi’ndeki Atatürk İlkokulu, valilik tarafından müzeye dönüştürülerek ziyaretçilere açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edildi. Açılışı yapılan 4 bin 757 metrekare kapalı alana sahip 2 katlı müze içerisinde 8 teşhir salonu, sikke salonu, Malazgirt eserleri ve geçici sergi salonu, çocuk kütüphanesi, idari bölüm, memur ve uzman odası yer alıyor.

Bu salonlarda Grek, Helenistik, Part, Roma, Doğu Roma, Abbasi, Fatımi, Artuklu, Eyyubi, İlhanlı, Safevi, Ahlatşahlar, Eretna Beyliği, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemi sikkeleri ile erken tunç, orta tunç, demir çağ, orta demir ve Muş Tepeköy höyük kurtarma kazısı eserleri sergileniyor.

Hizmete açılan müzede incelemelerde bulunan Vali İlker Gündüzöz ve beraberindekiler, müze girişinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül tarafından karşılandı.



“Muş’un eserleri artık başka illere gitmeyecek, bu müzede sergilenecek”

Müzeyi gezerek bilgi alan Vali Gündüzöz, Muş Atatürk Şehir Müzesi’ni hizmete açmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Müzenin artık ziyaretçilere açıldığını ve Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Böylelikle çok önemli olan, kültürel bir unsur olan müze ihtiyacını karşılamış olduk. İnşallah gelişerek devam edecek. İçerisinde Muş yöresinden çıkmış arkeolojik buluntular var hem de etnografik bir takım unsurlar barındırıyor. Zamanla daha da zenginleşecek. Aynı zamanda Malazgirt kazı alanında çalışmalar devam ediyor. Buradan çıkan buluntularda artık başka illere gitmeyecek, bu müzeye gelecek. Birkaç yıl içerisinde bu müze çok daha zengin olacak. Böylelikle restore edilmiş, şehrin çok önemli bir noktasında çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği iyi bir destinasyona kavuştuk. İçerisinde bir de kütüphanemiz var. Dolayısıyla çocuklarımız gelecek burada hem tarihle hemhal olacaklar hem de kitap okuyacaklar. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Burası valilik tarafından yapıldı ama Muş Belediyemizin desteği var, Kültür ve Turizm İl Müdürümüzün gayreti var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



“Muş’ta müze olmaması son derece üzüntü vericiydi”

Müzenin bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bir şehrin en önemli alanlarından biri müzedir. 100 binin üzerindeki bir nüfusa sahip olan böyle kadim bir medeniyetin temsilcisi Muş’ta müze olmaması son derece üzüntü vericiydi. Sadece Muş’ta değil, aynı zamanda Malazgirt’te de Türk Tarihi Zaman Tüneli 1071’den 2071’e müzesini yaptık ve onu da açtık. Dolayısıyla insanlar aileleriyle birlikte bu müzeyi lütfen gezsinler, Malazgirt’e gidip oradaki tematik müzeyi de gezsinler. Çocuklarıyla güzel vakit geçireceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

Vali İlker Gündüzöz’e, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım eşlik etti.

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