Sultan Alparslan Diyarı Muş’ta Atatürk Şehir Müzesi hizmete açıldı Muş’ta farklı medeniyetlere ait bin 800 eser ‘Atatürk Muş Şehir Müzesi’nde sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sultan Alparslan Diyarı Muş’ta Atatürk Şehir Müzesi hizmete açıldı Muş’ta farklı medeniyetlere ait bin 800 eser ‘Atatürk Muş Şehir Müzesi’nde sergileniyor

İHA

Muş Valiliği tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan ve farklı medeniyetlere ait bin 800 eseri bünyesinde barındıran 'Atatürk Muş Şehir Müzesi', vatandaşların hizmetine açıldı.

Sultan Alparslan Diyarı Muş’ta Atatürk Şehir Müzesi hizmete açıldı Muş’ta farklı medeniyetlere ait bin 800 eser ‘Atatürk Muş Şehir Müzesi’nde sergileniyor

Muş Valiliği tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan ve farklı medeniyetlere ait bin 800 eseri bünyesinde barındıran ‘Atatürk Muş Şehir Müzesi’, vatandaşların hizmetine açıldı.
Merkeze bağlı Minare Mahallesi’ndeki Atatürk İlkokulu, valilik tarafından müzeye dönüştürülerek ziyaretçilere açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edildi. Açılışı yapılan 4 bin 757 metrekare kapalı alana sahip 2 katlı müze içerisinde 8 teşhir salonu, sikke salonu, Malazgirt eserleri ve geçici sergi salonu, çocuk kütüphanesi, idari bölüm, memur ve uzman odası yer alıyor.
Bu salonlarda Grek, Helenistik, Part, Roma, Doğu Roma, Abbasi, Fatımi, Artuklu, Eyyubi, İlhanlı, Safevi, Ahlatşahlar, Eretna Beyliği, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemi sikkeleri ile erken tunç, orta tunç, demir çağ, orta demir ve Muş Tepeköy höyük kurtarma kazısı eserleri sergileniyor.
Hizmete açılan müzede incelemelerde bulunan Vali İlker Gündüzöz ve beraberindekiler, müze girişinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül tarafından karşılandı.

“Muş’un eserleri artık başka illere gitmeyecek, bu müzede sergilenecek”
Müzeyi gezerek bilgi alan Vali Gündüzöz, Muş Atatürk Şehir Müzesi’ni hizmete açmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Müzenin artık ziyaretçilere açıldığını ve Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Böylelikle çok önemli olan, kültürel bir unsur olan müze ihtiyacını karşılamış olduk. İnşallah gelişerek devam edecek. İçerisinde Muş yöresinden çıkmış arkeolojik buluntular var hem de etnografik bir takım unsurlar barındırıyor. Zamanla daha da zenginleşecek. Aynı zamanda Malazgirt kazı alanında çalışmalar devam ediyor. Buradan çıkan buluntularda artık başka illere gitmeyecek, bu müzeye gelecek. Birkaç yıl içerisinde bu müze çok daha zengin olacak. Böylelikle restore edilmiş, şehrin çok önemli bir noktasında çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği iyi bir destinasyona kavuştuk. İçerisinde bir de kütüphanemiz var. Dolayısıyla çocuklarımız gelecek burada hem tarihle hemhal olacaklar hem de kitap okuyacaklar. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Burası valilik tarafından yapıldı ama Muş Belediyemizin desteği var, Kültür ve Turizm İl Müdürümüzün gayreti var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Muş’ta müze olmaması son derece üzüntü vericiydi”
Müzenin bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bir şehrin en önemli alanlarından biri müzedir. 100 binin üzerindeki bir nüfusa sahip olan böyle kadim bir medeniyetin temsilcisi Muş’ta müze olmaması son derece üzüntü vericiydi. Sadece Muş’ta değil, aynı zamanda Malazgirt’te de Türk Tarihi Zaman Tüneli 1071’den 2071’e müzesini yaptık ve onu da açtık. Dolayısıyla insanlar aileleriyle birlikte bu müzeyi lütfen gezsinler, Malazgirt’e gidip oradaki tematik müzeyi de gezsinler. Çocuklarıyla güzel vakit geçireceklerine inanıyoruz” diye konuştu.
Vali İlker Gündüzöz’e, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş´taki örtü yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Muş´taki örtü yangını kontrol altına alındı
Muş’ta örtü yangını
YEREL HABERLER Muş’ta örtü yangını
25 günde yapımı tamamlanan Tarihi Murat Köprüsü Karakolu hizmete açıldı
YEREL HABERLER 25 günde yapımı tamamlanan Tarihi Murat Köprüsü ...
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları Malazgirt’ten start alan 34 milli sporcu 142,5 kilometre pedal çevirdi
YEREL HABERLER Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları Malazgirt’ten ...
Muş'ta Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
YEREL HABERLER Muş'ta Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirtli yazar yaşadıklarını kitaba dönüştürdü
YEREL HABERLER Malazgirtli yazar yaşadıklarını kitaba dönüştürdü
Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü
YEREL HABERLER Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl ...
Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Varto'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
YEREL HABERLER Varto'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Malazgirt Zafer Kupası için 142,5 kilometre pedal çevrilecek
YEREL HABERLER Malazgirt Zafer Kupası için 142,5 kilometre pedal ...
Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı
YEREL HABERLER Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.