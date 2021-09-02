Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı

İHA

Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı

Muş'ta hem çiftçilikle uğraşıp ailesine yardımcı olan hem de eğitimini sürdürmeye çalışan Bünyamin Dönmez, zor şartlar artında azimle çalışarak tıp fakültesini kazanmanın mutluluğu yaşıyor.
Merkeze bağlı Kıyık köyünde yaşayan Sadettin ve Sultan Dönmez çiftinin oğlu Bünyamin Dönmez, okuldan kalan boş zamanlarında çiftçilik yapan ailesiyle hem tarlada çalıştı hem de üniversite sınavlarına hazırlandı. Dönmez, hazırlandığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) derece elde ederek Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.
Tek geçim kaynakları çiftçilik olan Dönmez ailesinin 9'uncu çocuğu Bünyamin, tıp fakültesini kazanmanın sevincini ailesiyle yaşıyor. Sabahın ilk ışıklarında traktörle bostanın yolunu tutan Bünyamin, hem tarlada çalışıyor hem de hem de hasadı yapılan arpaları kamyona yüklemeye yardımcı oluyor.

“Mahsullerimizi satarak geçimimizi sağlıyoruz”
5 kız, 4 erkek olmak üzere 9 kardeş olduklarını ifade eden Bünyamin Dönmez, Muş Uğur Lisesinden mezun olduğunu ve okuldan kalan zamanlarını babasına yardım ederek değerlendirdiğini söyledi. Babasının yaşının ilerlediği için ona yardımcı olduğunu anlatan Dönmez, “Bostanda sebze yetiştiriyoruz, arpa ve buğday ekiyoruz. Onları satarak geçimimizi sağlıyoruz. Hem çalışıp hem okumak zor oluyor. Bazen aileme yardım etmek zorunda kalıyorum ve bu nedenle derslerimde geride kalıyorum. Köyde yaşayan öğrencilerin en büyük dertlerinden biri çalışmak bence. O yönden zor oluyor hem konuyu kaçırıyorsun hem de hocayı dinleme fırsatın gidiyor. Ekstra çabalarla tekrar konuyu öğrenmeye çalışıyorum. Ama her şeye rağmen insan çalışınca her şeyi yapabiliyor. Ben de birçok konuyu kendim çalışarak hallettim” dedi.

“Tıp fakültesi benim hayalimdi”
İnsanın azmedip çalıştığında başaramayacağı hiçbir şey olmadığını vurgulayan Dönmez, “Emeklerimin karşılığı olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Tıp fakültesi benim hayalimdi. Küçüklükten beri hep doktor olmak istiyordum. Doktor olmak istediğim için tıp fakültesini seçtim. Bu bölümü kazandığım için de çok mutluyum. Biz köyde çiftçilikle uğraşıyoruz. Mahsullerde yaz mevsiminde oluyor. Kışın yapacak bir işimiz yok. İlkbaharda çalışmaya başlayıp sonbahara kadar bunu sürdürüyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamak için öğrenci olarak hem okuyup hem de aileme yardım etmem gerekiyor. Çünkü ikisinin aynı anda olması lazım. Bazen ikisi aynı zamana denk gelebiliyor ama okul ve işi aynı anda yürütmem gerekiyor. Yeri geldi tarlaya gittim ve o yorgunluğa rağmen evde de çalışmak zorunda kaldım. O yorgunlukla verim düşüyor ama mecburen böyle olması lazımdı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120’ye çıkarttı Genç girişimci kadın devletten aldığı hibe koyunlardan sürü oluşturmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120’ye çıkarttı Genç ...
Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
YEREL HABERLER Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
Muş´taki örtü yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Muş´taki örtü yangını kontrol altına alındı
Sultan Alparslan Diyarı Muş’ta Atatürk Şehir Müzesi hizmete açıldı Muş’ta farklı medeniyetlere ait bin 800 eser ‘Atatürk Muş Şehir Müzesi’nde sergileniyor
YEREL HABERLER Sultan Alparslan Diyarı Muş’ta Atatürk Şehir Müzesi ...
Muş’ta örtü yangını
YEREL HABERLER Muş’ta örtü yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.