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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle hayvan sahibi olan eski hükümlü çocuklarını geleceğe hazırlıyor

İHA

Devlet desteğiyle hayvan sahibi olan eski hükümlü çocuklarını geleceğe hazırlıyor

Muş’ta işlediği suçtan dolayı 3 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan 5 çocuk babası Seyithan Yıldırım, Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi’ kapsamında kendisine hibe edilen 6 büyükbaş hayvan ile besiciliğe başlayarak, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamaya çalışıyor.
Bulanık ilçesinin Yemişen köyünde yaşayan Seyithan Yıldırım, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu. Hayvanlardan elde ettiği sütten peynir, yoğurt, tereyağı üreten Yıldırım, geçimini bu işle sağlamaya başladı. Hayvanları doğum yapan Yıldırım’ın 6 olan büyükbaş hayvan sayısı 10’a yükseldi.
Cezaevinde 3 yıl geçiren Yıldırım, tahliyesinin ardından bir süre iş aradığını ancak bulamadığını ve tam umudunu kaybettiği sırada devletin kendisine yardım elini uzattığını anlattı.
2020 yılında İŞKUR'un ‘Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi’ne başvuruda bulunduğunu ifade eden Yıldırım, “İneklerimi aldım. Allah devletimize zeval vermesin. Çok mutluyum. Devletten aldığım hibe desteğiyle büyükbaş hayvancılık yaparak yeniden hayata bağlandım. Şu anda tüm hayvanlarım doğum yaptı. Buzağılarla birlikte hayvan sayımımız 10 yükseldi. Bunları besleyerek peynirini, sütünü, yağını satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. 5 öğrencim var. Hayvancılıktan kazandığımız parayı eğitim masraflarına ayırıyoruz. Başka bir gelirimiz yok devletimize teşekkür ederiz” dedi.
Seyithan Yıldırım’ın eşi Songül Yıldırım ise eşinin ceza evinden çıktından sonra projeye başvurduklarını anımsatarak, “Devlet bize 5 inek, bir de damızlık büyükbaş hayvan verdi. Bu sene İneklerimiz doğum yaptı ve hayvan sayımız 10’a yükseldi. Allah devletten razı olsun. Artık geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Daha önce maddi durumumuz iyi olmadığı için hayvan alamadık. Devletimiz bize bu imkanı verdikten sonra köyde hayvan sahibi olduk. Eşim ceza evinde iken çok sıkıntı yaşadık. Hayvanlarımızı çok seviyoruz. Sabah saat 5 kalkıp hayvanların bakımı ve sağımı yaptıktan sonra meraya gönderiyoruz.” diye konuştu.
İŞKUR Muş İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bu yana 19 eski hükümlüye büyükbaş hayvancılık projeleri desteği olarak 76 büyükbaş hayvan teslim edildiği ve toplamda 396 bin 470 lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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