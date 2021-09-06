Malazgirt’te eğitim-öğretimin ilk gününde okul servisleri denetlendi

– Muş’un Malazgirt ilçesinde eğitimöğretimin başlaması ile birlikte okul servisleri denetlendi.
Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, eğitimöğretimin başlamasıyla ilçenin birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu. Yarbay Öner Caddesindeki okullar bölgesi girişinde trafik polis ekipleri okul servislerini tek tek uygulama noktasına çekti. Durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirildi. Denetlemelerde servis araçlarında ‘Dur’ levhası, emniyet kemeri, araç kamerası, dezenfektan, maske olup olmadığı titizlikle kontrol edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.