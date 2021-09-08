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Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisine hayat veriyor

DHA

Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisine hayat veriyor


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta enerji, içme ve sulama suyu amacıyla Murat Nehri üzerine kurulan Alparslan-2 Barajı, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yıllık 860 milyon kilovatsaat (kwh) enerji üretilen barajın suları, 63 yerleşim biriminin ihtiyacını karşılarken, yatırım programına alınan Muş Ovası Sulama Projesi ile de 78 bin hektarlık araziyi sulu tarıma kavuşturacak. 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce 2012 yılında Murat Nehri üzerine inşaatına başlanan Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi, 21 Ekim 2020'de işletmeye hazır hale getirildi. Temelden 108,5 metre yüksekte, asfalt çekirdekli ve alüvyon dolgulu baraj, 2020 yılının Kasım ayında enerji üretimine başladı. Proje ile 4 elektrik türbiniyle yılda 860 milyon kilovatsaat (kwh) enerji üretilerek, kent sakinlerinin hizmetine sunuldu. 
Çalışmaları sürdürülen ve 2023 yılında tamamlanması hedeflenen İçme Suyu Projesi ile il merkezi dahil 63 yerleşim yerinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak. Muş Ovası Sulama Projesi kapsamında ise 78 bin hektarlık tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak.
450 BİN NÜFUSUN ELEKTRİĞİ ÜRETİLİYOR
Alparslan-2 Barajı ve HES Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri 172'nci Muş Şube Müdürü Servet Fırat, "Alparslan-2 Barajı'mız, ülkemizin en büyük projelerinden biri olup, bölgemizin de en büyük yatırımlarından biridir. Alparslan-2 Barajı'mız hem enerji hem içme suyu hem de sulama suyu projelerine katkıda bulunmaktadır. Enerji amaçlı olarak 2020 yılının Kasım ayında enerji üretimine başlamıştır. Yıllık yaklaşık 860 milyon kilovatsaat enerji üretecektir. Bu enerjide 450 bin nüfusluk bir ilin bütün enerji ihtiyacını karşılayacaktır" diye konuştu.
SULAMA İÇİN PROJE
Alparslan-2 Barajı´nın enerji üretimin yanı sıra içme ve sulama suyu projelerine de katkısı olduğunu belirten Fırat, "İçme suyu projemizin 2021 yılında imalatlarına başlanmış olup, 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Bu proje ile Muş ili merkezi dahil olmak üzere toplamda 63 yerleşim yerinin 50 yıllık temiz, içilebilir içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ayrıca Muş Ovası Sulama Projesi'nde yatırım programında bulunmakta olup, bu yıl içerisinde ihalesi yapılacak bu projeyle 78 bin hektarlık tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Bu proje tamamlandığında, ilimizde büyük bir ekonomik gelir artışı beklenmektedir. Yapılan araştırmalara göre ürün çeşidi ve veriminde, 4 ile 8 kat arasında bir artış beklenmektedir. Tarımsal arazilerin sulama suyuna kavuşmasıyla birlikte tarımsal sanayinin de gelişmesi beklenmektedir. Bu gelişim ile birlikte ilimizde ekonomik ve sosyal anlamda, büyük bir değişim beklenmektedir. İlimizin göç veren bir ilden göç alan bir ile dönüşmesi beklenmektedir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-09-08 10:36:09

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