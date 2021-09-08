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MŞÜ’nün deneme ekimi Virginia tütünü hasadına başlandı

İHA

MŞÜ’nün deneme ekimi Virginia tütünü hasadına başlandı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından bu yıl deneme ekimi yapılan Virginia tütününün hasadına başlandı.
MŞÜ ve Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinin işbirliğiyle ekimi gerçekleştirilen Virginia tütününün bölge tanıtımı ile çiftçiye kazanç sağlanması hedefleniyor. Hasat yapılan tütün tarlasında incelemelerde bulunan MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş başta olmak üzere bölge tarımına katma değeri yüksek olan bitkileri buluşturmaya çalıştıklarını söyledi. MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Yenikalaycı ise fakülte olarak yaklaşık 2 yıldır Muş’ta Virginia tütünlerinde verim, adaptasyon ve kalite çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Dr. Yenikalaycı, “Bu konuda zaten özel sektörde bu yönde çalışmalara başlamış durumda. Sözleşmeli üretimler kısmi olarak yapılmaya çalışılıyor” dedi.

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