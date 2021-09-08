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Muş´ta, HDP önünde eylem yapan aile sayısı 9'a çıktı

DHA

Muş´ta, HDP önünde eylem yapan aile sayısı 9'a çıktı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 9´a çıktı. Bitlis´in Tatvan ilçesinde ortaokul öğrencisiyken 15 yaşında PKK´lı teröristler tarafından dağa kaçırılan Osman Yıldız´ın annesi Naciye Sönmez Yıldız da eyleme katıldı.
Muş´ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Özcan ve Teker ailelerinin 7 Nisan´da başlattığı evlat nöbetine bugün bir aile daha katıldı. 21 hafta önce başlatılan eyleme katılan aile sayısı 9´a çıktı. Amcasıyla yaşadığı Bitlis'in Tatvan ilçesinde ortaokul öğrencisiyken 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Osman için eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız, çocuğunun kendisine verilmesini isteyerek, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu. Oğlu Osman´ın kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatan Yıldız, 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi. Oğlunun halen çocuk olduğunu belirten Naciye Sönmez Yıldız, "Perişan oldum. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Benim çocuğum kandırıldı. Allah sebep olanları ıslah etsin, cezalarını versin" diye konuştu.
PKK´nın ismini diline bile almak istemediğini vurgulayan Yıldız, "Çocuğum 15 yaşındaydı, hiçbir şey bilmiyordu. Hiçbir şey anlamazken, kendisine yemek bile yapamazken, alıp dağa götürdüler. Şimdi oğlum dağda taşta mı yatıyor, aç mı, toprak mı yiyor ne yiyor bilmiyorum" dedi.
Oğlu Muhammed için eylemini sürdüren Gülbahar Teker ise, "Lanet olsun HDP ve PKK´ya, bunlar kapatılsın. Yeter bu anne ve babalardan ne istiyorlar. Biz HDP ve PKK´yı istemiyoruz" diye konuştu.
`TAŞLARDA, TOPRAKLARDA YATIYORLAR´
Kardeşi Atilla için Diyarbakır ve Muş'ta nöbete katılan Ümit Özcan da, "Sonuna kadar bu eyleme devam edeceğiz. Bugün yeni bir ailemiz daha bizlere katıldı. Gelmeyen diğer ailelere de sesleniyoruz. Gelin, sizler de destek verin ve çocuğunuzu isteyin. Onların çocukları Paris´te, Almanya ve Fransa´da gezerken, bizim çocuklar ise dağlarda, mağaralarda mahsur kalmışlar. Taşlarda, topraklarda yatıyorlar" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır´da Ayşegül Biçer´in oğlunun gelip teslim olduğunu anlatan Özcan, "Kendileri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gidip, bizzat görüştüler. Cumhurbaşkanımız `iyi ki, çok şükür geldin ve kurtuldun. Allah´ın izniyle diğer evlatlarımız da gelir, kurtulur´ dedi. Hiçbir ceza bile almadı. Dağdan gelen ve sözde terörist denilen kişi gidip cumhurbaşkanıyla görüştü. Hiçbir ceza yok. Kaçın gelin, devletimiz büyük bir devlettir ve teslim olun devletimize" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-09-08 16:20:46

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