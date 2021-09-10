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Malazgirt Kaymakamı Demirer, köylülerin problemlerini dinliyor

İHA

Malazgirt Kaymakamı Demirer, köylülerin problemlerini dinliyor

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki heyetle birlikte Oğuzhan köyünü ziyaret etti.
Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki Muş İl Genel Meclis Üyesi ve Muş İl Genel Meclis Dönem Başkanı Sait Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile birlikte Oğuzhan köyünü ziyaret etti. Kaymakam Demirer, ilk olarak Oğuzhan köyünde taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Vatandaşların sorun ve sıkıntıları tek tek not eden Kaymakam Demirer, sosyal devletimizin imkanları doğrultusunda gerekenlerin yapılacağını belirtti. Daha sonra köy yollarını ve köyün tarihi mezarlığında incelemelerde bulunan Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyet, daha sonra Oğuzhan köyünde İlkokul Ortaokulu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet edip öğretmenlerden okulla ilgili bildi aldı.
Öğrencilere kitap ve oyuncak dağıtan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, onlarla hatıra fotoğrafı çekti.

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