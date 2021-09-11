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Muş’tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı Muş’ta 250 bin kuzudan 190 milyon lira gelir bekleniyor

İHA

Muş’tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı Muş’ta 250 bin kuzudan 190 milyon lira gelir bekleniyor

Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, bu yıl yetiştirdikleri 500 bin kuzudan 250 binini büyük şehirlere göndererek et ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığına sahip Muş’ta, bu yıl anaç koyunlardan yaklaşık 500 bin kuzu elde edildi. Temmuz ayından bu yana büyükşehirlere sevki yapılan kuzulardan kent ekonomisine 190 milyon lira katkı bekleniyor. Sevkiyatlarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım, kentte küçükbaş hayvancılığın iyi durumda olduğunu ve daha fazla gelişimin yaşandığını söyledi. Kent genelinde 1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı olduğunu ifade eden Salkım, “Bu yıl içerisinde 500550 bin arasında kuzu elde etme hedefimiz vardı. Yaklaşık 500 bine yakın kuzu elde ettik. Kuzu satışlarımız Haziran ayı itibariyle başlatılmıştır. 250 bin erkek kuzuyu ayırıp bunları yıl içerisinde satıyoruz. Kuzuları Diyarbakır, Gaziantep, Adana illerine sevk ediyoruz. Yıllık ortalama kuzu satışlarından 190 milyona yakın bir kazanç sağlanıyor. Bu da ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Hayvancılık sektörü şu an iyi bir noktada” dedi.
Muş’ta hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten besicilerden Ziver Rençber ise bu yıl 300 kuzuyu Adana, Gaziantep ve Diyarbakır’a sevk ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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