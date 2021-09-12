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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta mavi kategori için aşı seferberliği

İHA

Muş’ta mavi kategori için aşı seferberliği

Muş’ta korona virüsle mücadele kapsamında adeta aşı seferberliği başlatan sağlık, polis ve jandarma ekipleri, mavi kategoriye geçiş için yoğun mesai harcıyor.
Yüzde 65 aşılama oranıyla sarı kategoriye geçen Muş’ta, mavi kategori için ekipler seferber edildi. Kent merkezi ve kırsal bölgelerde çadır ve mobil ekip hizmetiyle aşılama sayısını yükseltmeye çalışan ekipler, çalışmaları hızlandırdı. Polis ve jandarmanın da desteğini alarak aşılamaya ivme kazandıran sağlıkçılar, vaka sayılarını minimize etmeye çalışıyor.

“Aşılamanın yüzde 65’ini geçmiş bulunuyoruz”
Aşı çadırında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, uzun zamandır vatandaşları aşılamak için kampanya başlattıklarını söyledi. Son günlerde aşılama hızında büyük bir ivme yakaladıklarını kaydeden Dr. Türkoğlu, “Halkımızın yüzde 65’inin aşılanmasına geçmiş bulunuyoruz. Amacımız aşılamayı bundan sonraki süreçte maviye veya daha yükseğe taşımak. Son zamanlarda ilimizde hatırı sayılır bir seferberlik başlatıldı. Sayın valimizin talimatıyla köylerde jandarma personelimiz, şehir merkezinde ise emniyet personellerimizle beraber etkili ve hızlı aşılamayı gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık 250 civarı jandarma personelimiz, 250 civarı emniyet personelimizle bu süreci yürütmekteyiz” dedi.

“Hastanemiz yoğun bakımında yatan hastalarımızın yüzde 96’sı aşısız”
Kırsalda ve şehir merkezinde de ev ev, kapı kapı gezerek aşılama yaptıklarını vurgulayan Türkoğlu, “Şu anda bilinen en etkili yöntem aşı ve daha sonra maske, mesafe, temizlik. Hastanemizde yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 96’sı aşısız olanlar, diğer yüzde ikilik kısmı da eksik aşılı hastalar. Bu da gösteriyor ki en etkili yöntem aşılama. Biz olabildiğince hızlı şekilde tüm vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz. Toplumsal bağışıklığı artırmak için en etkili yöntem aşıdır” ifadelerini kullandı.

“Aşı için gece gündüz sokaklardayız”
Mavi kategoriye geçmek için aralıksız çalıştıklarını ifade eden sağlık çalışanı ebe Sabahat Moralılar Cansever de, “Zaten halihazırda yoğun bir tempo içerisindeydik. Mavi kategoriye geçmek içinde bu çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Gün boyunca hem köylerimizdeki mobil ekiplerimizle hem de şehir içerisindeki belirli noktalarımızda aşı çalışmalarımız devam ediyor. Gece gündüz sokaklardayız. Vatandaşlarımıza belirli noktalarda hizmet veriyoruz. Aylardır sahalardayız, aylardır insanları aşılamaya çalışıyoruz. Onların köylerine, evlerine konuk oluyoruz. Mavi kategoriye geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyoruz artık” diye konuştu.

“Halkımızı aşıya davet ediyoruz”
Ebe Suna Ergün Balta ise valilik önünde kurulan çadırda aşı hizmeti verdiklerini belirterek, aşıya yoğun bir ilginin olduğunu ifade etti. Aşıya ilgi olmasından dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Balta, “Yorgunluğumuza değiyor. Halkımızı aşıya davet ediyoruz ve bu hastalığın tek çözümünün aşı olduğunu düşünüyoruz. Bu hastalığı beraber aşalım diyoruz. Biz yoruluyoruz ama buna gerçekten değer” ifadelerine yer verdi.

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