Muş'ta 6 katlı binada yangın; can pazarı yaşandı (2)

TABURCU EDİLDİLER
Muş'ta, bir özel eğitim kursunun da içerisinde bulunduğu 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen ve ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesin kaldırılan 15 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşanan yangında öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Yangından hemen sonra vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntüler ise yaşanan paniği gözler önüne sererken yangın sonrası polis binaya giriş çıkışları yasakladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-09-12 18:48:31
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