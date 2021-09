Muş'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Muş'ta 20212022 eğitimöğretim yılı 'İlköğretim Haftası' korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Muş Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu bahçesinde düzenlenen programla devam etti. Okul girişinde karşılanan Muş Valisi İlker Gündüzöz'e, ilkokul öğrencileri tarafından çiçek taktim edildi. Buradaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdürüldü.



“Eğitiminiz etkilenmesin diye devletimizin yoğun bir mücadelesi oldu”

Programda bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, ilköğretim haftası dolayısıyla okulların her yerde açıldığını ve öğrencilerin okullarıyla buluştuğunu söyledi. Yeni eğitimöğretim döneminin hayır ve uğur getirmesi temennisinde bulunan Vali Gündüzöz, “Biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. Dünyadaki salgın nedeniyle okullarımızdan ve öğretmenlerimizden uzun süre ayrı kaldık. Eğitiminiz etkilenmesin diye devletimizin yoğun bir mücadelesi oldu. Ama biliyoruz ki okul ortamında, böyle bir sosyal ortamda eğitim vermek ve eğitim almak, eğitimin tarafı olmak, eğitimin vazgeçilmez bir unsuru. Onun için her türlü teknolojiyi de kullansanız okul çatısı altında, bir arada arkadaşlarınızla birlikte eğitim görmek çok daha önemli” dedi.

“Bir anne ve babanın en önemli beklentisi kendi yavrusunun hayatta başarılı olması ve mutlu olmasıdır” diyen Vali Gündüzöz, “Onun için annemizi babamızı çok sevdiğimizde onları mutlu etmek istiyorsak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz, derslerimizi düzgün takip edeceğiz, ödevlerimizi yapacağız ve okulumuzu çok seveceğiz. Tabi annemizi, babamızı dinleyeceğiz, büyüklerimize saygı, küçüklerimize de sevgiyi esirgemeyeceğiz. Bugün bir aradasınız, arkadaşlarınıza kavuşmanın mutluluğu içerisindesiniz. Okulda da öğretmenlerimizin size söylediği sosyal mesafe, hijyen, temizlik kurallarına riayet edelim ve sağlığımızı koruyalım. Bizim ümidimiz işte karşımızda duran bu sevgili yavrularımız. Bu vesileyle de ebediyete irtihal etmiş, bu toprak için can vermiş tüm şehitlerimizi ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, başöğretmenimizi ve tüm dava arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise insanın eğitildiği yerin kuşkusuz eğitimöğretim kurumları olduğunu ifade etti. Bu kurumların ilk basamağı olan ilköğretimin hızlı kalkınma süreci içerisindeki yeri ve öneminin çok büyük olduğuna dikkati çeken Kıvanç, “Günümüz öğretmeni hem bilgi yüklü hem bilgi portalına ulaşmanın yollarını öğreten hem de çok iyi bir formasyona sahip olması gerekir ki yaptığı işten haz alıp, meslekteki iş doyumunun farkında olabilsin. Çocuklarımızı Milli Eğitimin genel amaçları doğrultusunda milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri benimseyen, kendisine, ailesine ve topluma yararlı, bilgi teknolojilerini kullanabilen, problem çözme yeteneği gelişmiş fertler olarak yetiştirmek temel hedefimiz olmalıdır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiir ve şarkılar seslendirildi. Programa, Vali Yardımcısı Hasan Taş, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.