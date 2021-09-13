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Muş’ta özel öğrenciler el becerileriyle sosyalleşiyor Özel öğrencilere hem meslek öğretiliyor hem de bütçelerine katkı sağlanıyor

İHA

Muş’ta özel öğrenciler el becerileriyle sosyalleşiyor Özel öğrencilere hem meslek öğretiliyor hem de bütçelerine katkı sağlanıyor

Muş’taki Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulunun mobilya atölyesinde eğitim gören özel öğrenciler burada hem meslek öğreniyor hem de kişisel becerilerini geliştirerek hayata hazırlanıyor.
Merkeze bağlı Zafer Mahallesi'ndeki Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, kendileri için kurulan mobilya atölyesinde eğitim almaya başladı. İş güvenliği tedbirleri kapsamında uzman öğretmenler kontrolünde meslek öğrenen özel öğrenciler, hediyelik süs eşyaları üreterek hem sosyalleşiyor hem de gelir elde ediyor. Haftada 15 saat kurs gören öğrenciler, burada aldıkları eğitimle psikososyal desteğin yanı sıra iş bulma imkanına da sahip oluyor.

“Ürünleri sergide satarak hem harçlık çıkarıyorlar hem de meslek öğreniyorlar”
Mobilya ve iç tasarım öğretmeni Tuba Akın, sınıflarında 10 ve 12. sınıflardan olmak üzere 15 öğrencinin ders aldığını söyledi. Atölyede oyuncak ve süs eşyaları ürettiklerini kaydeden Akın, “Küçük el becerileriyle başladık ilk önce. Burada yaptıkları ürünleri sergide satarak kendilerine hem harçlık çıkarıyorlar hem beceri öğreniyorlar hem de meslek öğreniyorlar. İlerleyen zamanlarda iş hayatında bir meslek öğrendikleri için kolay bir şekilde işe girebilirler. Öğrencilere verdiğimiz ödevler veya çalışmalarla birlikte kendilerini değerli hissettiler, sosyallik açısından geliştiler. Biz onların gönüllerine dokunduk ve öyle olunca da mutlu oldular” dedi.
Özel eğitim öğretmeni Mehmet Ali Yeşilkaya da, mobilya atölyesinde kursa katılan öğrencilere yapılacak etkinlikler ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi verdiklerini ifade etti. Öğrencilere haftada 15 saat ders verdiklerini anlatan Yeşilkaya, “Öğrencilerimizin beceri ve yetenekleri dahilinde sınıfımızda farklı etkinlikler düzenliyoruz. Burada hediyelik eşya, süs eşyaları, duvar saatleri, tablolar, fotoğraf ve resim tabloları yapıyoruz. Yılsonu itibariyle öğrencilerimizle birlikte sergi yapıyoruz. Sergimizde öğrencilerimiz kendi yaptıkları ürünleri dışarıdan gelen vatandaşlara satıyorlar” diye konuştu.

“Burada arkadaşlarımızla güzel zaman geçiriyoruz”
Kursta eğitim gören öğrencilerden Yusuf Sami Bulu ise öğretmenlerini çok sevdiğini belirterek, “Burada ahşaptan ev, araba, saat gibi ürünler yapıyoruz. İleride mezun olduğumuz zaman iş bulma ve işyeri açma imkanımız olabilir. Burada arkadaşlarımızla güzel zaman geçiriyoruz. Yaptığımız ürünleri satıyoruz ve çok mutlu oluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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