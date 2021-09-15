VEDAŞ direklerin sökümünü leyleklerin göçünden sonraya erteledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VEDAŞ direklerin sökümünü leyleklerin göçünden sonraya erteledi

İHA

VEDAŞ direklerin sökümünü leyleklerin göçünden sonraya erteledi

Tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak için hizmet kalitesini sürekli geliştiren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Muş'ta doğal hayatı korumak amacıyla direklerin sökümünü leyleklerin göçünden sonraya erteledi.
Muş’ta direk dikimleri ve hat yenileme çalışmalarını sürdüren VEDAŞ ekipleri, bazı direklere leyleklerin yuva yaptığını fark etti. Doğal yaşamı korumak amacıyla çalışmalarına ara veren VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü ekipleri, mevcut direklerin sökümünü leyleklerin göçünden sonraya erteledi.
Yapılan çalışmaları aksatmamak için direk dikimine ve hat yenileme çalışmalarına devam edildiğini ancak doğal yaşama da zarar vermemek için leylekler tarafından yuva yapılan direklerin göç sonrasında söküleceğini vurgulayan VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, “Korkut ilçemize bağlı Güneyik, Kapılı ve Alazlı köylerinde ekonomik ömrünü tamamlamış eski hatlarımızı yenileme çalışmaları esnasında göçmen leyleklerin direklere yuva yaptığını fark ettik. Konu ile ilgili uzman bilirkişilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde direklere müdahale halinde yetişkin leyleklerin yavrularını terk edebileceklerini öğrendik. Bu kapsamda İl Müdürlüğü olarak yuva yapılan eski direklere şimdilik dokunmama kararı aldık. Tüketicilerimizin verimli enerji almaları için yaptığımız çalışmalarımızı doğal yaşantıya zarar vermeden devam ettiriyoruz” dedi.

“Doğal yaşamı koruma hassasiyeti taşıyoruz”
Mevcut ve yeni yapılan şebekelerde izole kablo ve kuşkonmaz gibi koruyucu ekipmanlar kullandıklarını belirten Coşar, “Kuşların şebekemize temas ederek zarar görmelerini önlemek için de çalışmalarımızı ilimizin genelinde sürdürüyoruz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırırken elektrik şebekesinin tüm canlılar için güvenli olması için azami özeni gösteriyor, doğal yaşamı korumak için hassasiyetle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yaman Bulanık'ta
YEREL HABERLER Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yaman Bulanık'ta
Muşlu annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
YEREL HABERLER Muşlu annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Halk arasında şifalı olarak bilinen mikroplu su için Muş’a akın ediyorlar Kilometrelerce yolu şifalı sandıkları su için kat ediyorlar
YEREL HABERLER Halk arasında şifalı olarak bilinen mikroplu su için ...
Jandarma servis araçlarını drone ile denetledi
YEREL HABERLER Jandarma servis araçlarını drone ile denetledi
Varto Kaymakamı Güder göreve başladı
YEREL HABERLER Varto Kaymakamı Güder göreve başladı
Malazgirt'te İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Malazgirt'te İlköğretim Haftası kutlandı
Girdiği Murat Nehri'nde boğuldu
YEREL HABERLER Girdiği Murat Nehri'nde boğuldu
Muş’ta nehre giren genç boğuldu Kurbağa adamlar suda kaybolan gencin cansız bedenine zorlu çalışmayla ulaştı
YEREL HABERLER Muş’ta nehre giren genç boğuldu Kurbağa adamlar suda ...
Muş’ta özel öğrenciler el becerileriyle sosyalleşiyor Özel öğrencilere hem meslek öğretiliyor hem de bütçelerine katkı sağlanıyor
YEREL HABERLER Muş’ta özel öğrenciler el becerileriyle ...
Malazgirt çiftçisine 2 milyon 500 bin TL tohum eleme tesisi müjdesi
YEREL HABERLER Malazgirt çiftçisine 2 milyon 500 bin TL tohum eleme ...
Muş'ta İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Muş'ta İlköğretim Haftası kutlandı
'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için Türkiye'nin dört bir yanından Muş'a geliyorlar
YEREL HABERLER 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için Türkiye'nin dört ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.