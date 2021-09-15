VEDAŞ direklerin sökümünü leyleklerin göçünden sonraya erteledi

Tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak için hizmet kalitesini sürekli geliştiren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Muş'ta doğal hayatı korumak amacıyla direklerin sökümünü leyleklerin göçünden sonraya erteledi.

Muş’ta direk dikimleri ve hat yenileme çalışmalarını sürdüren VEDAŞ ekipleri, bazı direklere leyleklerin yuva yaptığını fark etti. Doğal yaşamı korumak amacıyla çalışmalarına ara veren VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü ekipleri, mevcut direklerin sökümünü leyleklerin göçünden sonraya erteledi.

Yapılan çalışmaları aksatmamak için direk dikimine ve hat yenileme çalışmalarına devam edildiğini ancak doğal yaşama da zarar vermemek için leylekler tarafından yuva yapılan direklerin göç sonrasında söküleceğini vurgulayan VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, “Korkut ilçemize bağlı Güneyik, Kapılı ve Alazlı köylerinde ekonomik ömrünü tamamlamış eski hatlarımızı yenileme çalışmaları esnasında göçmen leyleklerin direklere yuva yaptığını fark ettik. Konu ile ilgili uzman bilirkişilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde direklere müdahale halinde yetişkin leyleklerin yavrularını terk edebileceklerini öğrendik. Bu kapsamda İl Müdürlüğü olarak yuva yapılan eski direklere şimdilik dokunmama kararı aldık. Tüketicilerimizin verimli enerji almaları için yaptığımız çalışmalarımızı doğal yaşantıya zarar vermeden devam ettiriyoruz” dedi.



“Doğal yaşamı koruma hassasiyeti taşıyoruz”

Mevcut ve yeni yapılan şebekelerde izole kablo ve kuşkonmaz gibi koruyucu ekipmanlar kullandıklarını belirten Coşar, “Kuşların şebekemize temas ederek zarar görmelerini önlemek için de çalışmalarımızı ilimizin genelinde sürdürüyoruz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırırken elektrik şebekesinin tüm canlılar için güvenli olması için azami özeni gösteriyor, doğal yaşamı korumak için hassasiyetle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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